起訴33人 警勾結詐團騙1.3億

陳姓員警涉嫌幫詐騙集團成員的弟弟透露警方辦案過程，包比詐騙集團被免職，被起訴。圖／本報資料照片

高雄市林園警分局陳姓警員介紹同分局洪姓偵查佐，認識他從事詐騙集團車手的胞弟，兩警涉替車手集團與境外機房牽線，教導警察辦案方式、打探偵查進度及查詢個資，從贓款抽成，協助詐團向上百人騙走一億三千萬元。雲林地檢署昨依詐欺、公務員包庇犯罪組織等罪，起訴兩警及詐團人員共卅三人；三名律師涉勾結詐團，另案偵查中。

檢警調查，林園分局林園派出所警員卅歲陳姓男子的廿八歲胞弟，為虛擬貨幣假投資詐團車手，陳介紹同分局偵查隊偵查佐卅歲洪姓男子認識其胞弟；兩警聯手護航詐團，後來「服務對象」擴及數團，從每筆贓款抽取百分之零點五佣金。

兩警中介媒合台灣車手團與境外機房，替詐團解答有關科技偵查等辦案方式問題、查詢民間電訊業者及民眾個資，向高雄各分局打聽辦案進度，包括查獲車手身分，並提供警政署內部偵辦詐欺案件相關資訊給詐團，還教導被查獲時應答方式及事先準備交易紀錄脫罪。

據調查，詐團主嫌四十三歲吳姓男子旗下有數十個車手團，管理四十多個虛幣錢包；竹聯幫明仁會成員四十一歲于姓男子是車手頭，指揮眾多車手；四十五歲安姓男子擔任法務人員，在詐團成員落網時聯繫派遣律師陪偵或接見掌握案情，由安回報詐團；卅二歲劉姓、五十八歲陳姓男子分別從事柬埔寨機房頭及中介。

雲檢去年七月指揮虎尾分局偵辦詐欺案，先後逮捕陳等兩名車手，查出陳共向被害人當面取款六千萬元，查扣手機及教戰守則等資料，發現他勾結當警察的胞兄，洪也涉案，另追出三名律師涉入。

詐團組織嚴謹、成員複雜，數名核心幹部均無前科，檢警調追查不易，廿餘波搜索共查獲卅三人，聲押其中廿四人獲准，扣押財產九千萬元，查扣價值約五千四百萬元的泰達幣一七○多萬顆。

案發後兩警被免職。雲檢昨依詐欺、洩密、滅證、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪條例、公務員包庇犯罪組織、個人資料保護法等罪起訴卅三人。