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威震董事長吳明達遭槍擊案 檢警搜索約談四海幫大哥到案
威震集團董事長吳明達7月於自家的天龍三溫暖門口，遭到彭姓男子埋伏槍擊，由於彭男曾是四海幫郝姓大哥手下，檢警認為此強槍擊與郝男有關，今天發動大規模搜索，拘提郝男到案，預計詢後移送士林地檢署複訊。
據了解，彭男曾是北市新加坡舞廳圍事，跟隨過郝姓大哥，而彭男被查獲的美軍制式手槍，普通民眾不可能取得，研判背後有藏鏡人。
據了解，彭男犯後帶槍自首，稱「不滿遭收保護費」開槍報復，但吳明達稱不認識彭男，警方認全案是江湖恩怨引起。
檢警調查發現，北市另間三溫暖楊姓大股東與某角頭有3千萬借貸引發眉角，後來該角頭小弟又前往楊男開的三溫暖消費，因按摩問題又扯出糾紛，雙方心結更深，吳明達獲悉出面「協調」此事，之後便遭人在光天化日下槍擊，檢警懷疑郝男唆使彭男開槍，蒐證兩個月後發動搜索，多人遭拘提。
吳明達過去也因調解債務，被控以500萬元買凶槍擊青山宮主委黃清源，另經營賭場，並將2265萬獲利洗錢至大陸，北檢依預備殺人、組織等罪起訴吳明達，法院判吳明達1年8月徒刑。
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