IG假網美專騙少年仔逾40人受害 警2波搜索逮8人

刑事局警方日前分析假投資詐騙案，發現許多民眾遭社群軟體Instagram上假帳號吸引受騙，近月接連發動兩波搜索，查獲李姓主嫌等8人到案，查扣作案用汽車、電腦、現金296萬元等贓證物，詢後依詐欺罪嫌送辦，瓦解該詐團並持續清查有無其餘被害人。

警方調查，以30歲李男為首的詐欺集團，近期在Instagram上設立多個帳號，盜用美女圖作為大頭貼，貼文分享投資經及高月收假象，營造亮麗成功形象，吸引網友主動聯繫，再引導不知情民眾加入LINE投資群組。

該詐欺集團冒用多個投資公司名義設立LINE投資群組，待民眾進入後，另派假投資專員主動聯繫，以「高投資報酬率」、「穩賺不賠」等話術吸引民眾匯錢投資虛擬貨幣，後續變造高收益紀錄，導致被害人對於獲利信以為真，詐團便持續鼓勵被害人增資，若被害人急欲出金，詐團則以「須繳交信託費用」等理由延遲出金。

刑事局警方介入後，今年6月發動首波拘提、搜索行動，在高雄市、台中市查獲處一處詐欺機房，帶回主嫌李男等5人；9月3日再度發動第二波搜索，在高雄市、台南市查獲另處詐欺機房，帶回網編人員及系統商等3人，全案查扣現金296萬元、汽車4輛、電腦設備等贓證物一批。

據悉，主嫌李男先前曾涉詐欺案，平時為規避查緝，特別由同夥以「個人工作室」名義在各處分設機房，分散風險；警方初步清查，該詐團鎖定20至35歲年輕族群下手，目前至少40餘人上當受騙，其中個人財損最高達100萬餘元，而所指投資標的虛擬貨幣，不排除以流向不知情幣商，將持續清查。

警方表示，全案詢後依刑法詐欺罪嫌將李男等8人移送高雄地檢署偵辦，經檢方複訊，法院裁定主嫌李男羈押、第一線機房人員李男羈押，龔姓被告另案執行中，其餘被告5萬至15萬元交保。