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台東中毒案 重症家屬盼縣長助釐清真相

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東農藥食物中毒造成3死案，重症案家屬在縣長饒慶鈴臉書留言希望協助釐清，為何首名發病時未發現是中毒並即時通報，當時醫生表示，首名患者到醫院前已經沒有生命跡象，因此沒辦法做進一步化驗。台東地檢署今天表示，目前案子持續偵辦中。縣府昨已啟動「安心關懷服務」前往賓茂部落提供協助。

地檢署主任檢察官陳妍萩表示， 對於家屬的質疑，以及是否有被告、案件進展，目前專案小組仍持續釐清、偵辦中，另還有其他檢察加入，規模擴大，無法透露細節進一步說明。

饒慶鈴昨天前往醫院探望中毒案患者，但有重患家屬在饒慶鈴臉書貼文留言「縣長要查清楚，更要查第一個中毒者為何沒發現也沒通報，如果有了通報一切就沒有下一個中毒者了，是否給個說明，我是重症家屬」。

當天負責處理的馬偕急診室主任劉恩睿曾接受媒體聯訪表示，首名患者到醫院前已經沒有生命跡象，因此沒辦法做進一步化驗，且當時詢問家屬是否為食物中毒或吃了不乾淨的東西，但家屬回覆不可能。後來陸續有病患送到醫院，症狀相同全身發抖、冒汗，開始失去意識，插管時口鼻物分泌物很多最後呼吸衰竭。他們都吃了相同食物，才高度懷疑並且朝中毒方式處裡。

衛生局自昨日起已啟動「安心關懷服務」，由社區心理衛生中心社工、心理師、護理師、心輔員等組成團隊，前進賓茂部落協助居民渡過此事件帶來的心理壓力，提供心理支持及資源連結服務。

衛生局長孫國平強調，對於此次食物中毒事件，衛生局除盡全力進行食安的調查及維護民眾健康外，也由心衛中心提供「安心關懷服務」，希望能幫助居民儘速回歸正常生活，減低事件帶來的長期心理壓力。

台東農藥食物中毒造成3死案，重症案家屬在縣長饒慶鈴臉書留言希望協助釐清，縣府啟動「安心關懷服務」前往賓茂部落提供協助。圖／台東縣政府提供
台東農藥食物中毒造成3死案，重症案家屬在縣長饒慶鈴臉書留言希望協助釐清，縣府啟動「安心關懷服務」前往賓茂部落提供協助。圖／台東縣政府提供

患者 衛生局 食物中毒

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