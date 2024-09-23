開車衝撞館長健身館 他3萬交保澄清：無人教唆、與政治無關

新北市43歲陳姓男子疑因不滿館長陳之漢2年前公開其個資，今天上午開車衝撞館長位於林口的成吉思汗健身館，陳男被查獲後由警方將他帶至新北地檢，檢察官複訊後諭知3萬元交保。據了解陳男自稱無人教唆，為捍衛自己名譽才撞他的店面。

據了解，陳男今天上午9時許開車前往林口成吉思汗健身館，先持球棒砸毀大門玻璃後，再開車衝撞店門後逃離現場。陳男隨後在新莊被查獲，帶回林口分局依毀損罪嫌接受調查。陳男向警方供稱因2年前館長在直播中公開他曾有毒品、槍砲的前科，還公布他的相片及個資，他心生不滿今天才會開車衝撞意圖報復。

成吉思汗健身俱樂部林口店店長提告陳男殺人未遂、毀損、恐嚇罪，警方詢後請示檢察官並經陳男同意，傍晚時將他帶到新北地檢署接受複訊。檢察官經複訊後諭知3萬元交保。對於館長陳之漢今天是發後在直播中表示，正常腦袋的人不會幹這種事，「肯定是拿錢辦事嘛，這100%」。陳男離開地檢署時接受媒體訪問時表示：「並沒有人教唆，也跟政治色彩無關，只是單純因他洩露我個資，我要捍衛自己的名譽」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885