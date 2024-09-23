快訊

限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

聽新聞
0:00 / 0:00

開車衝撞館長健身館 他3萬交保澄清：無人教唆、與政治無關

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市43歲陳姓男子疑因不滿館長陳之漢2年前公開其個資，今天上午開車衝撞館長位於林口的成吉思汗健身館，陳男被查獲後由警方將他帶至新北地檢，檢察官複訊後諭知3萬元交保。據了解陳男自稱無人教唆，為捍衛自己名譽才撞他的店面。

據了解，陳男今天上午9時許開車前往林口成吉思汗健身館，先持球棒砸毀大門玻璃後，再開車衝撞店門後逃離現場。陳男隨後在新莊被查獲，帶回林口分局依毀損罪嫌接受調查。陳男向警方供稱因2年前館長在直播中公開他曾有毒品、槍砲的前科，還公布他的相片及個資，他心生不滿今天才會開車衝撞意圖報復。

成吉思汗健身俱樂部林口店店長提告陳男殺人未遂、毀損、恐嚇罪，警方詢後請示檢察官並經陳男同意，傍晚時將他帶到新北地檢署接受複訊。檢察官經複訊後諭知3萬元交保。對於館長陳之漢今天是發後在直播中表示，正常腦袋的人不會幹這種事，「肯定是拿錢辦事嘛，這100%」。陳男離開地檢署時接受媒體訪問時表示：「並沒有人教唆，也跟政治色彩無關，只是單純因他洩露我個資，我要捍衛自己的名譽」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

館長陳之漢經營的成吉思汗林口旗艦店，今天上午遭43歲陳姓男子砸毀店門玻璃並駕車衝撞。記者林昭彰／翻攝
館長陳之漢經營的成吉思汗林口旗艦店，今天上午遭43歲陳姓男子砸毀店門玻璃並駕車衝撞。記者林昭彰／翻攝

個資 健身房 陳之漢 館長

延伸閱讀

影／男砸館長健身房畫面曝光！ 陳之漢：過程、理由如4年前槍擊案

衝撞館長健身房原因曝 嫌犯乾弟怒控：害我哥無法正常生活

影／開賓士衝撞「館長」成吉思汗俱樂部林口店 陳嫌：為自己討公道

「館長」陳之漢的成吉思汗俱樂部林口店被砸 警方在新莊攔到1嫌

相關新聞

獨／巨業司機籌不到20萬改1萬交保 生還學姐：當時以為公車要禮讓

巨業客運施姓司機在昨天晚間9時許，開車行經宮原眼科時欲左轉，撞上當時走在斑馬線的東海大學王姓、林姓女大生，林女遭捲入車輪...

東海女大生走斑馬線遭公車撞亡 交通部長陳世凱說話了

巨業客運施姓司機昨晚9時許，駕駛公車經綠川東街左轉中山路口，在路口撞上對向2名東海大學女大學生，造成一死一傷慘劇。交通部...

54歲國道偵查佐備勤室浴室暴斃 出現屍斑死亡逾12小時

國道公路警察局第9公路警察大隊陳姓偵查佐，原本今天中午應該上班，但一直到下午都不見人影，打電話也沒人接聽，同仁前往備勤室...

開車衝撞館長健身館 他3萬交保澄清：無人教唆、與政治無關

新北市43歲陳姓男子疑因不滿館長陳之漢2年前公開其個資，今天上午開車衝撞館長位於林口的成吉思汗健身館，陳男被逮後遭警方以...

北市民權大橋下浮屍「中年男子」身分不明 追查落水點

熱帶低氣壓暴雨襲擊，台北市民權大橋下方基隆河，今下午出現一名中年男子載浮載沉，台北市消防局獲報爆場，將遺體固定岸邊，內湖...

東海女大生2死傷車禍 行人團體：路口行穿線位置不正確

巨業客運施姓司機昨晚9時許，駕駛公車經綠川東街左轉中山路口，在路口撞上對向兩名東海大學女大學生，造成一死一傷慘劇。「行人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。