巨業歷史悠久…近5年釀2死69傷 在地網友：當年海線最速客運

台中巨業客運22日晚間行經宮原眼科附近時，撞死走在斑馬線的林姓女大生。聯合報記者陳宏睿／翻攝

巨業客運305號公車昨天在台中市中區撞上跨越行人穿越道路的2名東海大學女學生，釀1死1傷。經統計巨業客運過去5年造成2死，69件受傷事故，中市府今天開罰新台幣120萬元。

台中市中區知名景點宮原眼科前路口，22日晚間發生車禍事故，2名東海大學女大生跨越行人穿越道時，遭綠燈左轉的巨業客運305號公車撞上，雙雙被捲入車底，釀1死1傷。

交通局統計，巨業客運在過去5年已造成2死，分別是2021年在台中市清水區嘉陽高中前，就讀飛機修護科的張姓女高一生，上學路上在校門口前遭巨業客運輾斃，另一起就是昨天在中區的2女大生車禍事故。另有69件受傷事故，多數為與其他車輛擦撞、車上乘客跌倒等。

台中市交通局今天依照公路法、虧損補貼作業規定及免費公車契約，開罰巨業客運，初步概算處分金額約120萬元。另也召開市區公車行車安全檢討會議，要求所有業者召回所有駕駛員進行行車安全教育訓練。此次事件將列入今年的公車評鑑成績，影響該公司今年請領的補助金額。

事發後，巨業客運發布致歉聲明表示，事件造成的相關損害將會負起責任，後續會再加強各項行車安全教育以及更高標準的行車要求與稽查。肇事施姓駕駛在公司任職15年，都是駕駛305路公車，未有不良及事故紀錄，公司及駕駛不會推責。

民進黨籍台中市議員張家銨表示，此次事故的發生不僅要檢討路口設計，客運業者對司機的教育訓練及管理有無要求轉彎前停車再開並落實指差確認，針對事故率太高的業者，在公車路線的路權經營應更審慎斟酌，並檢討目前補助業者裝設的駕駛輔助系統能否真正起到警示的作用。

巨業客運公司歷史悠久，台中縣市合併前就已在營運，主要負責海線地區交通，縣市合併後路線承繼。事故發生後，海線地區民眾也在網路留言「巨業客運三十年來一樣爛，卻還能一直營運」還有人說「當年海線最速客運」。

對此，台中市交通局表示，將會檢視公車業者路線、路權，若有民眾反應情形，屢次未改善，將依據法令評估檢討，是否收回公車業者的路權。