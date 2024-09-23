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影／男砸館長健身房畫面曝光！ 陳之漢：過程、理由如4年前槍擊案
網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，上午遭人砸店，警方隨後逮捕陳姓男子，他供稱因為不滿2年前被館長在直播公開個資導致無法正常生活。陳之漢則認為跟4年前槍擊案過程很像，希望檢察官詳查。
據了解，成吉思汗健身俱樂部三重店於2022年爆發經營權爭議，今天砸林口店的陳姓男子是對方公司員工，陳之漢曾在直播中貼出陳男的臉書、以及他曾經犯案被警察移送法辦的相關新聞片段，呼籲三重店會員提防這個人。
陳男今年4月曾對陳之漢提告妨害名譽，9月初到三重店加入會員，並詢問教練可否和館長見面，遭拒絕之後隨即退費退會。今天上午前往林口砸店，落網聲稱因為不滿2年前被館長在直播公開個資，導致無法正常生活，才會憤而開車衝撞店門。
對此，陳之漢認為案情沒那麼單純，他說直播是2年多前的事，為何事隔這麼久才報復？且過程、理由跟當年槍擊案的槍手如出一轍，都是先加會員、要求見面、藉故直播被公開個資，因此，他懷疑背後有人指使，希望檢警詳查。
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