影／男砸館長健身房畫面曝光！ 陳之漢：過程、理由如4年前槍擊案

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，上午遭人砸店，警方隨後逮捕陳姓男子，他供稱因為不滿2年前被館長在直播公開個資導致無法正常生活。陳之漢則認為跟4年前槍擊案過程很像，希望檢察官詳查。

據了解，成吉思汗健身俱樂部三重店於2022年爆發經營權爭議，今天砸林口店的陳姓男子是對方公司員工，陳之漢曾在直播中貼出陳男的臉書、以及他曾經犯案被警察移送法辦的相關新聞片段，呼籲三重店會員提防這個人。

陳男今年4月曾對陳之漢提告妨害名譽，9月初到三重店加入會員，並詢問教練可否和館長見面，遭拒絕之後隨即退費退會。今天上午前往林口砸店，落網聲稱因為不滿2年前被館長在直播公開個資，導致無法正常生活，才會憤而開車衝撞店門。