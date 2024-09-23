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衝撞館長健身房原因曝 嫌犯乾弟怒控：害我哥無法正常生活
館長陳之漢經營的成吉思汗健身房林口店，今天上午遭43歲陳男開車衝撞大門，陳男逃至新莊後遭警方逮捕，隨即帶回林口分局偵訊。陳男乾弟弟中午現身警局，表示哥哥2年前被館長在直播中公開個資，導致無法正常生活，才會憤而開車衝撞店門。
據了解，開車衝撞成吉思汗健身房的陳男，2011年因持槍販毒遭到判刑，後來至成吉思汗三重加盟店工作。館長陳之漢前年與三重加盟店發生糾紛，後來該家加盟店改名為忽必烈。館長在2022年4月16日直播中，公布陳男個資並表示他曾有槍砲毒品前科，導致陳男不滿。
陳男乾弟弟在林口分局前氣憤的表示，他哥哥之前被館長在直播中公開前科個資，害他哥哥沒辦法正常生活，哥哥因此心生不滿，今天才會砸店門報復。陳男乾弟弟指出：「每個人都有過去嘛，難道館長沒有前科嗎？」希望館長可以出面解釋。
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