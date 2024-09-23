影／開賓士衝撞「館長」成吉思汗俱樂部林口店 陳嫌：為自己討公道

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，上午10時許遭人砸毀店門玻璃並駕車衝撞，警方稍後在新莊逮捕滿身刺青的43歲陳姓男子，他被帶回林口警分局時被媒體追問動機，主張是要為自己討公道。

成吉思汗林口旗艦店位於林口區仁愛路二段，「館長」陳之漢2020年8月28日凌晨便是在此店門口，遭竹聯幫槍手劉丞浩埋伏連開3槍。而台中市北屯區的成吉思汗健身俱樂部，今年6月12日才遭1名林姓健身教練駕駛小貨車衝撞大門。

今天上午10時16分，43歲陳姓男子持木製球棒砸破林口旗艦店大門玻璃，之後又駕駛黑色賓士休旅車，倒退連續衝撞大門2次，隨即開車逃逸，11時許在新莊區裕民街被新莊警方攔截圍捕查獲。