高警衝屏東抓毒販 2惡霸犬衝出、見主人落難乖乖關浴室

蕭姓男子涉在屏東販毒牟利，高市刑大警方循線查知蕭與手下租屋屏東市，18日上午6時許，見蕭和手下駕車返住處，壓制逮人，車上搜出餘800公克毒品；進屋逮3共犯時，蕭養的2隻惡霸犬衝出護主朝警狂吠，因主人被逮，最後乖乖被栓進浴室。

高市刑大偵四隊10分隊警方循線得知屏東籍32歲蕭姓男子涉及多起毒品案件，獲交保後，仍重操舊業，和手下在屏東一帶販賣海洛因及安非他命牟利，於是佈線查緝。

警方歷經2個半月跟監蒐證，發現蕭落腳於屏東市廣東路某棟老舊透天厝，見時機成熟，18日拂曉出擊，清晨先前往透天厝附近埋伏，上午6時許，發現蕭男的手下31歲劉姓男子駕車搭載蕭返回住處。

警方在劉走回屋內，蕭準備下車之際，趨前壓制蕭男，並實施攻堅，當時蕭在屋內客廳養的2隻惡霸犬見警方衝入狂吠，警方逮捕劉男及另2名共犯19歲的吳姓男子及28歲的丁姓男子。

警方將蕭押進屋內，要求蕭制止愛犬護主行為，讓蕭將愛犬關進浴室，在車內及屋內執行搜索；其中在車上搜出海洛英5包、重180餘公克，安非他命31包、重620餘公克。

蕭否認販毒，聲稱毒品是要自己吸食，但部分毒品已用夾鏈袋分裝，警方懷疑他販毒，未採信其說詞，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦，其中蕭被檢方聲押獲准；其餘3嫌因微罪均無保飭回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885