快訊

全球前2%頂尖科學家公布…台灣臨床前20名醫師名單揭曉 榜首又是他

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高警衝屏東抓毒販 2惡霸犬衝出、見主人落難乖乖關浴室

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蕭姓男子涉在屏東販毒牟利，高市刑大警方循線查知蕭與手下租屋屏東市，18日上午6時許，見蕭和手下駕車返住處，壓制逮人，車上搜出餘800公克毒品；進屋逮3共犯時，蕭養的2隻惡霸犬衝出護主朝警狂吠，因主人被逮，最後乖乖被栓進浴室。

高市刑大偵四隊10分隊警方循線得知屏東籍32歲蕭姓男子涉及多起毒品案件，獲交保後，仍重操舊業，和手下在屏東一帶販賣海洛因及安非他命牟利，於是佈線查緝。

警方歷經2個半月跟監蒐證，發現蕭落腳於屏東市廣東路某棟老舊透天厝，見時機成熟，18日拂曉出擊，清晨先前往透天厝附近埋伏，上午6時許，發現蕭男的手下31歲劉姓男子駕車搭載蕭返回住處。

警方在劉走回屋內，蕭準備下車之際，趨前壓制蕭男，並實施攻堅，當時蕭在屋內客廳養的2隻惡霸犬見警方衝入狂吠，警方逮捕劉男及另2名共犯19歲的吳姓男子及28歲的丁姓男子。

警方將蕭押進屋內，要求蕭制止愛犬護主行為，讓蕭將愛犬關進浴室，在車內及屋內執行搜索；其中在車上搜出海洛英5包、重180餘公克，安非他命31包、重620餘公克。

蕭否認販毒，聲稱毒品是要自己吸食，但部分毒品已用夾鏈袋分裝，警方懷疑他販毒，未採信其說詞，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦，其中蕭被檢方聲押獲准；其餘3嫌因微罪均無保飭回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，並起出800餘公克的海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，並起出800餘公克的海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，並起出800餘公克的海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，並起出800餘公克的海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，警方在蕭男車上起出一大包毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，警方在蕭男車上起出一大包毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子（前方者）及3名手下，並起出800餘公克的毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子（前方者）及3名手下，並起出800餘公克的毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，並起出800餘公克的海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，並起出800餘公克的海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，警方在蕭男車上起出一大包毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵四隊警方18日上午在屏東市逮捕涉販毒的蕭姓男子及3名手下，警方在蕭男車上起出一大包毒品。記者石秀華／翻攝

屏東 毒品 透天厝

延伸閱讀

進口越南拖把 6.8公斤圓柱狀海洛因分塞柄中闖關被識破

大雨中走讀揭開藍色水塔面紗 屏東自來水廠列文化景觀

台中男持喪屍煙彈…凌晨開車自撞兩車 賓士遭殃

駭人畫面曝！15公斤巨蟒壓爛天花板跌入客廳亂竄 3軍人合力才成功抓捕

相關新聞

影／開賓士衝撞「館長」成吉思汗俱樂部林口店 陳嫌：為自己討公道

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，上午10時許遭人砸毀店門玻璃並駕車衝撞，警方稍後在新莊逮捕滿身刺青...

高警衝屏東抓毒販 2惡霸犬衝出、見主人落難乖乖關浴室

蕭姓男子涉在屏東販毒牟利，高市刑大警方循線查知蕭與手下租屋屏東市，18日上午6時許，見蕭和手下駕車返住處，壓制逮人，車上...

台南2月凶殺命案死者家屬控處置不當 所長：絕無包庇

台南市東區一家海產碳烤店今年2月9日發生凶殺命案，遭殺害死者鄭姓男子家屬控訴德高派出所高姓所長在現場處置不當，包括高所長...

「館長」陳之漢的成吉思汗俱樂部林口店被砸 警方在新莊攔到1嫌

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部林口店，上午10時許傳出被1名男子砸毀店門玻璃之後駕車逃逸，新北市林口警分局獲...

進口越南拖把 6.8公斤圓柱狀海洛因分塞柄中闖關被識破

故姓男子申報從越南進口拖把來台，涉嫌將分成圓柱狀共6.8公斤的海洛因毒品，塞入中空的金屬拖把柄內闖關。保三總隊在胡男收貨...

影／台中金主博弈吸注2.4億 拿百萬搭阿法落網：頭期款

台中市周姓金主出資在南區商辦大樓成立博弈機房，找來蕭男等人負責管理，為了吸引賭客下注，還不定時的辦理各種抽獎活動，贈品從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。