台南2月凶殺命案死者家屬控處置不當 所長：絕無包庇

台南市東區一家海產碳烤店今年2月9日發生凶殺命案，遭殺害死者鄭姓男子家屬控訴德高派出所高姓所長在現場處置不當，包括高所長到場後，未對現場做有效封鎖與管制，默許、縱容周姓凶手與其他相關人在命案現場自由活動，要求對高所長調查與處分。

高所長說，當時鄭男受重傷，他到場後先設法將鄭送醫，周嫌承認動手殺人後才將涉案相關人上銬依法送辦，周等人已被南檢起訴並無包庇。

鄭家屬已向台南地檢署控告高未依警察職權執法、濫權包庇周姓凶嫌、妨礙司法公正。台南市警一分局說，此案發生後，高所長勇於任事、第一時間馳赴現場指揮，調查偵辦，逮捕3名現行犯，全案調查過程符合法令，高所長因公涉訟，警分局將給予支持及協助。

鄭男胞兄指控警方處置不當，他控訴，監視影像顯示，當時高所長於晚間9點2分到場，周嫌也從店內走出與高所長碰面又一起走進店內，兩人見面短短不到1秒時間，周嫌是否即刻口頭承認殺人罪行，令人質疑。

鄭男胞兄批評，案發不到2小時，一分局與德高所還未對凶嫌、被害人等訊問做筆錄，就對外發布不符合事實的新聞稿，此新聞稿內容誤導案件情況，可能影響偵查方向與社會大眾對此案的認知，尤其是檢方尚未調查時，一分局德高所就急於發布新聞稿，也有違反偵查不公開問題。

台南市警一分局說，德高所於今年除夕夜接獲110通報，生產路某碳烤店有人在打架，高所長接獲值班通知後即騎乘警用機車前往查處，於晚間8點57分抵達，現場見死者由胞兄抱著坐臥在血泊中，救護車接獲報案，當晚9點2分抵達現場，隨即線上巡邏支援警力及偵查隊值日小隊、鑑識人員陸續到場警戒封鎖採證。