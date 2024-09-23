進口越南拖把 6.8公斤圓柱狀海洛因分塞柄中闖關被識破

故姓男子申報從越南進口拖把來台，涉嫌將分成圓柱狀共6.8公斤的海洛因毒品，塞入中空的金屬拖把柄內闖關。保三總隊在胡男收貨時逮人，循線往上游追查，再逮捕劉男等5人時，又查獲嫌犯持有海洛因409公克，偵詢後將全案送辦。

保三總隊第一大隊今天表示，今年5月間運用大數據分析技術，從上萬筆進口貨櫃資料中，鎖定胡男以進口個人貨物名義的艙單可疑，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

警方說，胡男從越南進口廉價拖把，以為這類貨物不會引人特別關注，用以掩護走私被被查緝。警方與基隆關則依過往查緝經驗，認為拖把柄可疑，果真在柄內查獲海洛因。辦案人員不動聲色，跟監毒品輸入後，在胡男出面取貨時將他逮捕，清點海洛因共6.8公斤。

專案小組從胡男的手機資訊追查其他共犯，鎖定曾男為胡男上游，查出藏匿地點後前往圍捕。專案小組發現嫌犯疑察覺警方行動，擔心嫌犯銷毀證據，在刑事警察局除暴特勤隊支援下攻堅逮捕主嫌劉男和曾男、彭男3人，並在鐵皮屋旁的下水道，查獲1包海洛因重408.9公克。

警方清查鐵皮屋周邊監視器，發現有劉姓、陳姓男子在警方準備攻堅過程中離現場隨，一路追查發現兩人落腳在新北市樹林區，隔天持拘票逮捕劉、陳，並在劉男隨身攜帶的手提紙袋內，查獲毒品安非他命1018公克。

警方依目前毒品市場價格，估算海洛因7.3公斤價值約為3900萬元，安非他命1公斤價值約300萬元，合計此次查獲毒品總價值為4200萬元，成功阻斷毒品流入市面。

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