影／台中金主博弈吸注2.4億 拿百萬搭阿法落網：頭期款

台中市周姓金主出資在南區商辦大樓成立博弈機房，找來蕭男等人負責管理，為了吸引賭客下注，還不定時的辦理各種抽獎活動，贈品從金飾、禮品卡都有，一年收注賭金超過2.4億元。

刑事局中打在今年初獲報，陸續在7月、9月間收網，帶回周等涉案22人，其中周在落網時，搭乘阿法七人座，持有百萬現金。周辯稱，鉅款非賭金，而是要繳房子的頭期款，全案警詢後依賭博等罪送辦，周獲15萬元交保。

刑事局中打二隊在今年二月間獲報，有博弈集團在台中市南區租賃商辦大樓從事不法，經報請台中地檢署光股檢察官指揮後，與台中市刑大科偵隊、第三、第五警分局合組專案小組偵辦。

檢警先在今年7月17日持搜索票、拘票，執行攻堅查獲2處博弈機房，現場拘捕蕭姓機房負責人（29歲）等20人到案，同時向上溯源，再於同年9月10日將周姓金主（28歲）及許姓會計（25歲）等2人查緝到案，總計查獲犯嫌22人，查扣現金236萬餘元、電腦主機、手機及監視器等贓證物，初步清查近一年賭資金額逾2億4千萬元。

全案警詢後依洗錢、賭博等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命周以15萬元交保，許10萬元、蕭8萬元交保。

經查，周男等人所經營的博弈機房為吸引賭客下注，不時以各種名目舉辦抽獎送禮金活動，贈品從金飾到博弈彩金及超商禮物卡等玲瑯滿目，而且透過LINE社群拍攝中獎畫面，炒熱抽獎氣氛鼓吹下注，讓賭客沈迷其中而落入該賭博集團所設的「養、套、殺」陷阱。

刑事局呼籲，現今科技便利，民眾使用手機便可以隨時線上下注，使得此類非法網路賭博更具成癮性及誘惑性，而網路線上簽賭同樣受刑法賭博罪處罰，最高可處5萬元以下罰金，民眾切勿以身試法；另網路博弈龐大利益易成為黑道幫派收入金脈，刑事警察局將持續執行「系統性掃黑」策略，聚焦打擊各幫派組織涉及之詐欺、網路賭博、槍枝及毒品等犯罪，切斷幫派組織維生命脈，以維護社會治安。

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