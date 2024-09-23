農民：「托福松」氣味嗆鼻 難刻意下毒

農藥托福松。聯合報系資料照片 台東縣蝸牛小米粽食安事件釀三死，驗出農藥「有機磷劑托福松」，主要用於防治線蟲、土壤害蟲，有醫師指出，這次小米粽中毒案明顯屬人為事件，對此，菜農林佳新表示，「托福松」氣味嗆鼻，只要一點點便讓人難受，無法待在室內，即使包裝打開已久，仍有味道，不認同刻意下毒的說法。

林佳新指出，只要打開「托福松」農藥包裝袋，待在方圓十公尺就讓人受不了，更遑論食用，如要當醬油添加，「托福松」為暗紅色顆粒，跟醬油不同，若說刻意用「托福松」下毒，或被誤用為醬油添加，這是不太可能的。

林佳新說，之前一度傳出可能為蝸牛殘留農藥，這可能性比較大，畢竟蝸牛殘留味道較輕。若說刻意下毒或強迫吞食，這就有些講不通，「就算酒測超標，聞到托福松味道，都會突然清醒」；至於搗米臼內殘留小米粉裡面驗到超標的「托福松」，如果是後期小米採收時，可能因周邊汙染而超標。

林佳新說，「托福松」是劇毒農藥，接觸到機會並不多，所以殘留風險也不大，一般用來，防治蝸牛、毒蛇、老鼠及蚯蚓等田邊動物、有害生物，通常在作物種植前和種植初期使用，以高麗菜為例，高麗菜成熟中後期時，為了防止老鼠啃咬，會在安全採收時間之外於田埂旁使用，消費者無須懼怕農藥殘留。