台東小米粽中毒改列「他字」案 擴大清查農藥行

台東金峰鄉小米粽中毒案釀三死，殘留小米粉驗出超高濃度「托福松」，不排除人為因素，台東地檢署昨將全案從相驗案改列「他字」案。圖／食藥署提供 台東金峰鄉小米粽中毒案釀三死，仍有四人住院治療，其中兩人昏迷尚未脫險。因死者家中搗米臼殘留小米粉驗出超高濃度「托福松」，不排除人為因素，台東地檢署昨將全案從相驗案改列「他字」案，擴大清查所有販售「托福松」的農藥行。

對於轉分他字案理由、案情等，台東地檢署三緘其口，主任檢察官陳研萩表示，專案小組還有其他檢察加入，規模擴大，無法透露細節，目前不方便說明。

據了解，小米粽為死亡的曾姓婦人親手料理，內含蝸牛、豬肉、小米等食材，衛福部採檢發現，小米粉檢體、患者血液驗出「托福松」，蒸煮鍋中也驗出微量「托福松」，研判問題根源應為小米，疑點逐漸聚焦。

檢警逐一訪查小米食材來源，包含撿拾蝸牛的李男等人，曾女親友透露「小米粉為別人送的」，但究竟是何人所送，因曾婦已死亡，檢警人員正釐清來源，但對外稱尚未鎖定特定對象，目前仍朝食物中毒方向偵辦。

台東檢警昨持續查訪死者周遭親友，因農藥均採實名制，目前販售「托福松」農藥行的清查範圍擴大至台東市區。

小米粽中毒案發生在九月十七日，金峰鄉兩部落共十二人送醫，含八十三歲曾姓婦人在內，共有三人死亡，有五人康復出院，但仍有四人在院治療中，其中五十九歲楊姓婦人等兩名女性患者持續昏迷，生命徵象雖穩定，但仍未脫險，仍在加護病房觀察中。