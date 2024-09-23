聽新聞
0:00 / 0:00

台東小米粽中毒改列「他字」案 擴大清查農藥行

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

台東金峰鄉小米粽中毒案釀三死，殘留小米粉驗出超高濃度「托福松」，不排除人為因素，台東地檢署昨將全案從相驗案改列「他字」案。圖／食藥署提供
台東金峰鄉小米粽中毒案釀三死，殘留小米粉驗出超高濃度「托福松」，不排除人為因素，台東地檢署昨將全案從相驗案改列「他字」案。圖／食藥署提供
台東金峰鄉小米粽中毒案釀三死，仍有四人住院治療，其中兩人昏迷尚未脫險。因死者家中搗米臼殘留小米粉驗出超高濃度「托福松」，不排除人為因素，台東地檢署昨將全案從相驗案改列「他字」案，擴大清查所有販售「托福松」的農藥行。

對於轉分他字案理由、案情等，台東地檢署三緘其口，主任檢察官陳研萩表示，專案小組還有其他檢察加入，規模擴大，無法透露細節，目前不方便說明。

據了解，小米粽為死亡的曾姓婦人親手料理，內含蝸牛、豬肉、小米等食材，衛福部採檢發現，小米粉檢體、患者血液驗出「托福松」，蒸煮鍋中也驗出微量「托福松」，研判問題根源應為小米，疑點逐漸聚焦。

檢警逐一訪查小米食材來源，包含撿拾蝸牛的李男等人，曾女親友透露「小米粉為別人送的」，但究竟是何人所送，因曾婦已死亡，檢警人員正釐清來源，但對外稱尚未鎖定特定對象，目前仍朝食物中毒方向偵辦。

台東檢警昨持續查訪死者周遭親友，因農藥均採實名制，目前販售「托福松」農藥行的清查範圍擴大至台東市區。

小米粽中毒案發生在九月十七日，金峰鄉兩部落共十二人送醫，含八十三歲曾姓婦人在內，共有三人死亡，有五人康復出院，但仍有四人在院治療中，其中五十九歲楊姓婦人等兩名女性患者持續昏迷，生命徵象雖穩定，但仍未脫險，仍在加護病房觀察中。

台東 患者 食物中毒

延伸閱讀

台東小米粽中毒案又有2人出院 7歲男童等4人仍住院

台東小米粽中毒釀3死 高大成推論「這情況」可能性最高

Abao阿爆吃「蝸牛小米粽」網讚美味：先人的智慧 醫生也來留言

蝸牛小米粽案...阿嬤家找到芬普尼 食藥署因1考量帶回

相關新聞

台東小米粽中毒改列「他字」案 擴大清查農藥行

台東金峰鄉小米粽中毒案釀三死，仍有四人住院治療，其中兩人昏迷尚未脫險。因死者家中搗米臼殘留小米粉驗出超高濃度「托福松」，...

農民：「托福松」氣味嗆鼻 難刻意下毒

台東縣蝸牛小米粽食安事件釀三死，驗出農藥「有機磷劑托福松」，主要用於防治線蟲、土壤害蟲，有醫師指出，這次小米粽中毒案明顯...

台中警啟動大輪調基層反彈 市警局揭原因：預定調整400人

台中市警局長李文章因警紀案件頻傳，將在9月、10月展開內外勤的「六年條款」輪調作業，上周消息一出，引發基層不同聲音，台中...

6百萬泰達幣交易遇黑吃黑強盜 假幣商面交時行搶遭反擊…7人就醫落網

台北市士林區日前發生價值6百萬泰達幣黑吃黑強盜案，郭姓男子涉佯裝幣商，協議石姓男子攜帶6百餘萬元現金至連鎖咖啡廳面交，不...

中捷副站長扶梯上昏倒不治！逾3分鐘才被發現 遭爆錯失黃金時間

台中捷運許姓副站長9月11日晚在四維國小站的手扶梯上昏倒，送醫搶救數日不治。中捷員工對外爆料，指副站長倒在電扶梯3分鐘後...

台東小米粽中毒案又有2人出院 7歲男童等4人仍住院

台東金峰鄉小米粽中毒案12人送醫3死，3人出院、6人在加護病房急救。馬偕醫院與台東基督教醫院的病患情況逐日好轉，陸續移除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。