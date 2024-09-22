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6百萬泰達幣交易遇黑吃黑強盜 假幣商面交時行搶遭反擊…7人就醫落網

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區日前發生價值6百萬泰達幣黑吃黑強盜案，郭姓男子涉佯裝幣商，協議石姓男子攜帶6百餘萬元現金至連鎖咖啡廳面交，不料雙方見面郭男等人當街行搶，石男與黃男持刀反擊刺傷多人，警方獲報3小時在醫院逮獲7人，依殺人未遂等罪嫌送辦。

警方指出，20歲郭男、27歲張男、27歲方男、23歲許男、少年，及20歲石男、22歲黃男等7人，今年8月30日下午2時許，涉嫌在台北市士林區知名連鎖咖啡廳外當街爆發激烈衝突，其中多人腹部中刀傷，赴陽明、振興醫院急救，警方在醫院陸續逮獲眾人。

警方從手機對話紀錄追查，郭男曾因加密貨幣買賣遭騙取錢財，從幣商朋友得知石男想購買USDT 泰達幣，涉假裝幣商協議6百餘萬元交付20萬顆泰達幣，約在北市咖啡廳面交，郭等人率眾赴約，在咖啡廳外確認石男身分，立即持辣椒水、膠條攻擊石男、黃男，打算搶走6百萬元現金。

石男、黃男當場掏出彈簧刀、折疊刀回擊，導致張男腹部、肺部受傷、方男腹部受傷，其中張男重傷住院。全案石男、黃男涉殺人未遂、聚眾鬥毆等罪，郭男等5人涉強盜、聚眾鬥毆罪送辦。

警方呼籲，治安零容忍，不法或僥倖分子任何違法情事，嚴正執法，絕不寬貸，並賡續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪決心。

警方破獲虛擬貨幣黑吃黑案，查扣摺疊刀手機等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲虛擬貨幣黑吃黑案，查扣摺疊刀手機等證物。記者蕭雅娟／翻攝
郭男涉佯裝幣商拐騙6百萬，同夥糟對傷持刀刺傷住院。記者蕭雅娟／翻攝
郭男涉佯裝幣商拐騙6百萬，同夥糟對傷持刀刺傷住院。記者蕭雅娟／翻攝
郭男、石男等人因虛擬貨幣黑吃黑交易，當街持刀鬥毆。記者蕭雅娟／翻攝
郭男、石男等人因虛擬貨幣黑吃黑交易，當街持刀鬥毆。記者蕭雅娟／翻攝

咖啡廳 多人 殺人未遂 泰達幣 貨幣 鬥毆

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