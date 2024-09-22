台中年輕人最易被騙是「中獎通知」 今年學生比例破三成

台中市警局透過165反詐騙平台分析，今年1月至7月「中獎通知」的詐騙，在20歲至29歲被害人屬於位列第一的詐騙手法，該年齡層被中獎通知詐騙的比例高達55%至69%，學生族群則占29%至36％，第四警分局長陳祥麟近日上警廣時，分享該統計資料，提醒民眾遇到有關金錢、投資訊息，先做查證。

台中市第四警分局透過165反詐騙平台分析，發現台中市今年1月至7月的詐騙案件中，仍以投資詐騙為最大宗，不過分析年齡層後發現，20歲至29歲及學生族群，最容易上當的詐騙手法是「中獎通知」詐騙。

今年以來（1月至7月）20歲至29歲因中獎通知被騙，比例達55%至69%，另外職業是學生族群，被中獎通知詐騙的比例也有29%至36％。

該詐騙手法是民眾通常在瀏覽社群軟體時，收到有人主動私訊恭喜抽中幸運大禮，點擊網址抽盲盒活動，點擊後畫面顯示中頭獎並跳轉至「雲端整合服務平台」的LINE聊天室。

歹徒會謊稱該中獎款項撥款失敗，需向銀行專員聯繫，並且要求以視訊通話方式登入網路銀行，民眾按指示操作匯款後才驚覺遭詐。

另外，假投資詐騙則是跨年齡層，位列詐騙手法第一名，詐騙手法已進階為複合式交付，採面交現金、匯款轉帳及交付虛擬貨幣等混和方式，以躲避查緝及降低被害人戒心，不過假投資詐騙案，已從最高45.13%（51件）呈逐月遞減至27.73%（33件）。