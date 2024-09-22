台中男持喪屍煙彈…凌晨開車自撞兩車 賓士遭殃

台中市邱姓男子在19日凌晨開車行經北區時，撞上路邊停放的兩輛轎車，其中一輛為賓士車，警方到場查處，發現邱無酒駕，但邱自知車內藏有毒品，車禍後定被警方查獲，因此主動交出俗稱「喪屍煙彈」、安非他命等毒品，全案警詢後依毒品等罪送辦。

第二警分局立人所在19日凌晨獲報，轄內發生一起自撞車內，警方到場發現，邱姓男子（26歲）開車撞上停放在忠明路旁的賓士等兩輛轎車，當時車內無人，僅有邱受到輕傷。

邱男經警方實施呼氣酒精檢測，無酒精反應，車上行車紀錄器因故障無法取得影像，現場也無路口監視器畫面可供調閱。

邱男自述，因疲勞駕駛，才不慎釀禍，不過因自知車內藏有3包安非他命（重6.81公克）、「喪屍煙彈」依託咪酯煙彈3顆（重16.08公克）、安非他命吸食器1組，車禍後定遭警方查獲，因此主動交出。

經警方對邱採尿送驗，依違反毒品罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，邱男涉毒駕公共危險部分，將待尿液檢驗結果出爐後，另函送台中地檢署併辦。

第二警分局呼籲，疲勞駕駛危險重重，可能瞬間釀成重大交通事故，造成難以挽回的遺憾，呼籲駕駛朋友，駕車前身心狀態一定要保持正常，倘有熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定時，千萬不可貿然駕車上路，保持充足休息、遵守交通規則，並遠離毒品，才能保障自己與他人的安全。