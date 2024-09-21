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藏身台北市咖啡廳 北市警查扣大麻逮兩嫌

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安警分局日前破獲一起販售大麻案，向上溯源追查，鎖定毒品上游，發現嫌犯藏身台北市一家咖啡廳，藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方13日拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。

警方調查，楊嫌任職萬華區一家4層樓獨棟咖啡廳，他以咖啡廳作為大麻庫存倉庫當掩護，利用營業時間進行大麻毒品交易，警方在咖啡廳周邊監控，當場逮捕楊嫌到案， 查扣大麻花3包、大麻菸油3支、大麻電子菸1支、大麻煙斗1支、 研磨器2顆、大麻菸彈6枚、分裝袋、電子磅秤、現金3萬4千元等證物。

警方指出，楊嫌與毒蟲以通訊軟體聯繫後，讓毒蟲直接到咖啡廳交易，至於咖啡廳賴姓負責人，聲稱不知道楊姓員工販售大麻，但警方發現，賴嫌不但讓楊嫌將大麻放在咖啡廳倉庫，也曾和楊嫌一同吸食大麻，因此也將賴嫌依現行犯逮捕，全案詢後依毒品等罪嫌，將兩人移送台北地檢署偵辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
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台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發現一家咖啡廳，嫌犯藉由工作，平時就在咖啡廳販售大麻，警方拘提、搜索，逮捕26歲楊姓男子、26歲賴姓男子歸案，並查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝

咖啡廳 大麻 毒品

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