鋼鐵大廠仙宗興詐貸案搜出槍彈 追出他以25萬轉讓被判6年半

台南鋼鐵抽線廠仙宗興業公司涉向銀行詐貸及詐欺上下游廠商約15億元，檢調在董事長王俊雄住處等找到200件愛馬仕名牌包及改造手槍與子彈一批，警方循線追出王姓男子多年前以25萬轉讓槍彈給王俊雄，法官認他犯非法持有及轉讓具有殺傷力槍枝罪應執行6年6月並科罰金8萬元。

檢警調查，現年70多歲王男，2011年間在台南安定，分別以5萬、20萬價格，各自向綽號「小林」、及「阿呆」友人購入改造手槍及非制式子彈。

直至他為籌措更換義肢費用，2018、2019年間，在王俊雄所經營仙宗興業公司，將改造手槍2支及非制式子彈共32顆，以原價25萬元轉讓給王俊雄。

員警於2022年6月27日許持搜索票至王俊雄住處搜索，當場扣得該批槍、彈等物，經王俊雄供述是向王男購入的，經警循線查獲。而王俊雄所涉槍砲等罪嫌另經橋頭地院審理中。

王男於警詢、偵查、準備程序及審理中均坦承不諱，指當年經營六合彩，購買槍彈是用來防身。

他說，與王俊雄有親戚關係，曾在王俊雄經營公司工作，他當時為籌措更換義肢費用，以原價將所持槍、彈變現，並未賺取價差。

該槍彈經送往刑事警察局以檢視法、性能檢驗法、試射法等方法鑑驗結果，認2支槍枝均非制式手槍，均由仿手槍外型製造槍枝，組裝已貫通金屬槍管而成，擊發功能均正常，均可供擊發適用子彈使用，均具殺傷力。

台南地院審酌，王男不思戒慎行事，明知槍砲、彈藥對社會治安及人身安全均有相當危害，均為政府極力查禁物，竟仍恣意購入並持有改造手槍、非制式子彈，雖未持它違犯其他案件，對社會治安仍具有潛在危險，又擅自將所持槍、彈轉讓與他人，實際造成槍、彈流通，甚有害於社會安寧及善良秩序。