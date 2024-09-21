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影／韓籍女大生遊八里 3男包圍假問路…下一秒包被偷了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天與同學騎單車遊八里，路上被3名男子搭訕問路，3男詢問後離開，韓籍女大生卻發現放腳旁的側背包不見了，急著向警報案。蘆洲警方受理於兩小時內循線在北市逮捕3人依法送辦。

據了解，金姓女子（24歲）去年來台就讀新北市淡水某所大學，這個月17日，金女與同學李女（24歲），各騎一輛單車，沿著新北市八里區河邊自行車道往八里方向騎遊。

當天傍晚近5時許，金、李兩女騎經八里區龍米路二段159巷對面河邊自行車道，金女將隨身側背包卸下放於腳旁稍停休息。未料，黃（41歲）、陳（21歲）、陳（35歲）3男路過看見兩女起了歹念，假藉問路為謊趨前團圍兩女詢問。

兩女好心指路，怎料，3男離開，金女也起身準備拿包繼續行程，卻發現包不見了（包內有證件、信用卡、1000多元現金），兩女直覺是被3男竊走，趕緊向警報案。警方受理調路沿路監視器畫面，發現3男得手後火速在八里渡船頭外攔搭乘計程車，往北市北投逃逸。

期間，3男還試圖盜刷金女信用卡買東西，好在金女及時掛失沒讓3男得逞。當晚7時12分左右，警方循線在北市北投一家連鎖KTV找到3男，搜扣相關證物，一併帶回偵辦。警詢後依竊盜、偽造文書等罪嫌移送3男。

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來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
來台讀大學韓國籍女大生，中秋節當天遭3男偷得包包，警循線在北市逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝

偷竊 毒品 淡水

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