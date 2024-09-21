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港黑幫3000萬元毒包裹運台 8人送辦
香港黑幫和勝和與台灣毒梟勾結，先從瑞士寄出內藏10公斤的K他命的空運包裹，再透過在台陪酒的香港籍郭姓女子牽線，找香港大學生情侶黎男、朱女以觀光名義來台當收貨人，再南下交給販毒集團，刑事局日前逮捕郭女、黎男等8人送辦，檢方聲押黎男獲准。
刑事局偵三大隊指出，這批今年6月從瑞士寄出的K毒市價3千萬元，表面是沐浴鹽包裹，財政部關務署發現異狀後，通報刑事局等單位組成專案小組監視，不久黎男及朱女便以觀光名義來台，兩人到收貨郵局領取包裹。
警方指出，毒包裹幕後是香港黑幫和勝和與台灣毒梟策畫，和勝和透過在台北市中山區陪酒的郭姓搭橋，以兩萬元新台幣吸引黎男、朱女來台收貨，同時由24歲的許姓台籍牛郎尾隨監視。
郭女確認情侶檔收貨後回報訊息，和勝和發出進一步指令，由黎男搭乘高鐵南下，前往台南區一處罐頭工廠，將包裹交給黃姓、邱姓員工，再轉交給張姓兄弟檔。
警方一路監視並陸續逮人，黎男等人被依毒品、組織等罪送辦，其中黎男、張男與邱男3人被檢方聲押獲准。不過，朱女在男友領取包裹後先行離台，雖然一度在機場被警方攔截，因涉毒事證不明確，檢方讓朱女離境。
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