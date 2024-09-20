港黑幫勾結台毒梟！港籍情侶檔來台收貨 警查扣3000萬元K毒
香港黑幫和勝和和台灣毒梟勾結，先從瑞士寄出內藏10公斤的K他命的空運包裹，再透過在台陪酒的香港籍郭姓女子牽線，找香港大學生情侶黎男、朱女以觀光名義來台當收貨人，在南下交給共犯，刑事局接獲線報，日前逮捕郭、黎等8人送辦。
刑事局偵查第三大隊指出，這批今年6月從瑞士寄出的K毒市價約3千萬元，表面是沐浴鹽包裹，財政部關務署發現異狀後，立即通報刑事局等單位組成專案小組監視，不久香港籍大學情侶檔黎姓男子及朱姓女子以觀光名義來台，兩人到收貨郵局領取包裹。
警方指出，毒包裹背後是香港黑幫和勝和與台灣毒梟策劃，和勝和透過在台北市中山區擔任陪酒工作的港籍郭姓女子，以兩萬元新台幣吸引黎、朱來台收貨，同時由24歲許姓台籍牛郎尾隨監視。
郭女確認情侶檔收貨後回報訊息，和勝和發出進一步訊息，由黎男搭乘高鐵南下，前往台南區一處罐頭工廠，將包裹交給黃姓、邱姓員工，再轉交給張姓兄弟檔。
警方一路監視並陸續逮人，8人被依毒品、組織等罪嫌送辦，檢其中黎男、張男與邱男等3人聲押獲准，不過香港籍朱姓女大生在男友領取包裹後，先行離台，雖然一度在機場被警方攔截，因事證不明確，檢方讓朱女離境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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