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台南槍殺丟包醫院案 檢辯爭點多 國民法官今起9天審理

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林澤峰、林昱愷與徐姓男子素有嫌隙，去年4月7日晚間相約永康談判後破裂，林澤峰涉持改造手槍朝徐心臟處附近開槍中彈後倒地，2人強行將徐載至安南醫院急診室門口，硬推下車後離去，徐經急救仍告不治。台南地院國民法庭今起預定花9天審理，林澤峰則聲請鑑定，作為量刑參考。

歷經多次準備程序，林澤峰案今起開庭審理。檢辯雙方有備而來，備妥簡報陳述論點。檢方指出，徐認遭林澤峰背叛而結仇，林等人擄了徐表弟教訓，激化衝突，雙方在網路放話嗆聲，徐稱叫綽號「囝仔昌」劉子賢為「舅舅」，但劉的小弟不滿老大剛車禍過世，無端捲入風波，對老大不尊重，劉家班也到場了解。

雙方約定4月7日凌晨，約在南區萬年殿附近，友人察覺有異勸阻徐，找人到場探探，遭林等人毆傷，談判未果，雙方同晚再約永康億峰家具行附近談判破裂，林澤峰涉在永康重劃區涉持槍朝徐心臟處開槍中彈後倒地。

徐女友見狀趕忙要將徐載去就醫，但林澤峰、林昱愷合力強行將徐載往安南醫院急診室門口，硬推下車後離去。徐經急救仍告不治。檢方形容背叛、擄人到設局，是雙方恩怨三部曲。

林澤峰律師團為他聲請量刑鑑定外，檢辯爭點，林昱愷是林澤峰同住兄弟，是否知悉林澤峰持有槍彈？共同持有槍彈？事先跟友人借車，換車到場，是否預謀殺害？事後又持濕紙巾擦拭血跡，是否滅證？

林澤峰指隔一輛車開槍，但相驗報告法醫認接觸性槍擊，心臟主動脈破裂，推判他最後一槍抵住徐左胸口心臟附近方式擊發。「上面有交代，我人要帶走」林澤峰、林昱愷合力強行將徐載走，推落在安南醫院車道，是否出於送醫？檢辯傳喚多位證人及勘驗證物，期能還原事情真相。

林澤峰涉持改造手槍朝徐心臟處附近開槍中彈後倒地，與林昱愷2人全力強行將徐載至安南醫院急診室門口，硬推下車後離去，徐經急救仍告不治。圖／讀者提供
林澤峰涉持改造手槍朝徐心臟處附近開槍中彈後倒地，與林昱愷2人全力強行將徐載至安南醫院急診室門口，硬推下車後離去，徐經急救仍告不治。圖／讀者提供

老大 重劃區

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