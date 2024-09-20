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「海鮮超市」成詐團收款據點 刑事局揪水房31成員扣名車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心追查詐騙集團，發現詐團幹部蔡姓男子以高雄大學特區某海鮮超市當收款據點，涉嫌幫詐團洗錢。警方查去超市，海鮮超市才營業不到1年已準備歇業，循線拘捕蔡等31人，查扣詐款276萬元，將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

刑事局南打中心今天表示，警方自去年追查詐騙集團金流，發覺多家空頭公司沒實際營業，卻在金融機構進出大筆金額，警方懷疑這些空頭公司是詐團「水房」，負責為詐團洗錢，將詐團利用申購股票、金融產品或虛貨幣騙得的贓款洗白，蒐證多月，查出蔡姓男子（30歲）涉嫌當詐團「水房」幹部。

警方追查蔡與詐團車手去向，發覺他們經常出入高雄市楠梓區大學東路某海鮮超市，發覺海鮮超市2022年11月剛營業，不到1年就準備歇業，懷疑海鮮超市是水房據點，去年10月追去超市，查獲蔡姓男子與多名詐團車手，查扣蔡等人的賓士等豪車，不久超市便歇業。

警方另追查他們金流，並在高雄市三民區某銀行，截獲正提領詐款的車手，查扣贓款276萬元，根據蔡男涉嫌主持的水房帳款資料，發覺這水房已經手約6000萬元，受騙人數逾百人，將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

警方查扣詐團水房幹部蔡姓男子的賓士等豪車。記者林保光／翻攝
警方查扣詐團水房幹部蔡姓男子的賓士等豪車。記者林保光／翻攝
刑事局員警追去高雄大學特區某海鮮超市，發現超市已準備歇業。記者林保光／翻攝
刑事局員警追去高雄大學特區某海鮮超市，發現超市已準備歇業。記者林保光／翻攝

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