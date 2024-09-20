無號誌及閃光路口未停讓交通事故釀26死 屏縣加強取締

屏東縣今年1月至8月，無號誌及閃光號誌路口因未停讓所造成的交通事故共3220件，造成26人死亡，為了防制無號誌路口交通事故，縣府警察局自9月23日至27日，執行無號誌路口或閃紅燈未停等違規專案取締，提升路口行車安全。

縣警局表示，今年1月至8月無號誌路口及閃光號誌路口發生因未停讓所造成的交通事故，與去年同期相比雖然件數減少340件，但死亡人數增加9人，顯然部分民眾在路權觀念上仍有不足，容易在路口爭快行駛。

縣警局因此從9月23日至27日，針對汽機車及微型電動二輪車駕駛人，行經無號誌路口或閃紅燈未停等違規執行專案取締。縣警局強調，此規定並非新政策，已在交通安全宣導中推行多年。

駕駛人於路口看到「閃光紅燈」號誌、紅色八邊形，中間有白色停字的「停車再開」標誌或白色停字的「停」字時，須將「速度降為零」，停車確認橫向無來車或行人後再開車；在閃光黃燈等幹線道的車輛亦要在路口前減速慢行。若違反將依道路交通管理處罰條例處600元以上1800元以下罰鍰；微型電動二輪車駕駛人則是處300元以上1200元以下罰鍰。