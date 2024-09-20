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影／高雄兄弟檔組販毒集團製「殭屍菸彈」 警攻堅翻開洗衣機嚇一跳

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方查緝販毒集團，發覺高姓兄弟利用網路兜售毒品，攻入這對兄弟的據點，發現他們將大批毒品咖啡包藏在洗衣機掩人耳目，並將含有「依托咪酯」成分的電子煙油，製造成「殭屍菸彈」，全案移送高雄地檢署偵辦。

高雄市刑警大隊偵三隊7月間於網路巡邏，發現有販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售毒品，蒐證1個多月，查出27歲、22歲的高姓兄弟涉案，8月21日中午，動員赴高雄市岡山區柳橋西路某大樓高姓兄弟等人的據點查緝，果然查獲大批毒品。

警方發現，高姓兄弟等人把近2000包毒品咖啡包和百餘包K他命藏在洗衣機的洗衣筒，躲避查緝，另查獲他們將9月列為第三級毒品的「依托咪酯」鎮靜劑加入電子煙油，分裝製作成俗稱「殭屍菸彈」，共有25顆，以及製毒用具和疑似販毒贓款15萬餘元。

據了解，高姓兄弟透過網路涉嫌販賣毒品，並雇人成為集團的送貨「小蜜蜂」，24小時輪班，分早、晚班配送毒品，販毒範圍遍及高雄各地區。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警局統計，今年至9月17日，破獲各類毒品案件2176件、較去年同期1994件，增加182件，增幅9.13％，其中，查獲走私毒品、毒品咖啡包分裝場及大量毒品案共41件，較去年同期30件，增加11件，上升37％。警方呼籲，吸食「殭屍菸彈」對健康將造成極大危害，使用者會出現無法思考、身體失控及異常顫抖等嚴重症狀，別輕易嘗試。

高雄警方查緝高姓兄弟涉販毒，在洗衣機驚見大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝高姓兄弟涉販毒，在洗衣機驚見大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝高姓兄弟涉販毒，在洗衣機驚見大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝高姓兄弟涉販毒，在洗衣機驚見大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝高姓兄弟涉販毒，在洗衣機驚見大批毒品。記者林保光／翻攝
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兄弟 毒品 網路

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