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移工梨山種大麻 判6年6月
泰國籍送姓移工在台失聯十年，原本在台中梨山種高麗菜，今年初與同鄉改種二級毒品大麻，警方上山埋伏，當場起獲五十株活體大麻；送男辯稱是受僱種菜、蔥，法院比對證物不採信，依製造第二級毒品罪判刑六年六月，可上訴。
檢警調查，送男和綽號「大林」男子，今年三月起在和平區梨山里鐵皮工寮旁栽種大麻，警方因在附近抓到持有大麻泰國移工，對方指稱有同鄉種植，經埋伏蒐證，五月初到場當場起獲五十株活體大麻。
法院審理時，送男矢口否認犯行，辯稱是「林老闆」叫他住在工寮，並支付工資，他負責除草、施肥、噴農藥，原本要種蔥、高麗菜，但因天氣很冷還沒開始種。菜園大麻是他去前就有人種，自己曾去噴除草劑，是老闆買藥叫他去噴，準備種其他作物。
法院查出，送男住在工寮，本身是該土地使用人，根據監視器畫面，送男在菜園工作時，雙手推著裝滿植物推車，該植物外觀主根明顯，葉片如披針形，先端漸尖，還刻意選在晚上戴頭燈照明、搬運，認定有栽種行為。
法院指出，栽種大麻罪包括播種、插苗、移栽、施肥、灌溉、除草、收穫等具體行為，只要行為人參與其中一種，就算是栽種；依送男供稱的行為，已該當法律上的「栽種」。
法院審酌，送男栽種大麻時間不短，數量也非少，造成毒品擴散、危害社會風險，犯後未見悔悟，還有其他共犯沒查獲；送在台為失聯多年移工，長年藏匿梨山從事農作打工，依共同意圖供製造毒品之用，而栽種大麻，判他六年六月，執行完畢或赦免後驅逐出境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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