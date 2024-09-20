泰男疑遭毆死埋屍 女兒跨海報警

來台打黑工的泰籍男子「阿俄」遭人打死，埋屍苗栗山區；警方中秋夜上山挖出遺體。圖／警方提供 逾期居留打黑工的泰籍男子「阿俄」十五日晚間疑遭同鄉打死，被載到苗栗公館山區埋屍，死者的女兒跨海報警；警方中秋夜先逮五人，開挖尋獲遺體，昨天再逮疑似行凶埋屍的二名泰國男子，台籍雇主鄧姓男子也涉案，潛逃出境，追緝中。

警方調查，四十七歲阿俄去年五月持觀光簽證入境，逾期居留在苗栗公館打黑工，十五日晚間與多名同鄉在租屋處聚餐，疑因口角遭同鄉男子阿波（譯名）毆打致死。

死者女友當晚外出買東西，同鄉打電話說「阿俄突然不行了」，她到場見阿俄舌頭外吐、無呼吸，同鄉未送醫，找五十五歲鄧姓雇主處理；因大家都是打黑工，決定埋屍山區。

當晚阿波與另名同鄉先上山挖坑，隔天上午十點多，鄧姓雇主開車和四男一女一同載屍上山，四男用鏟埋屍，女子負責拍照，事後照片傳給死者女友，再轉傳給死者長女，稱阿俄因病暴斃已埋葬。

死者女兒懷疑死因不單純，跨海求助在宜蘭擔任翻譯的泰籍王老師，王輾轉透過熟悉員警通報苗栗警方。

苗栗警方十七日中秋夜，在公館一處民宅逮捕五名逾期居留泰籍男女，連夜前往福基村山區挖出阿俄屍體。昨天上午再逮捕阿波和另一名泰籍男子，兩人都否認行凶。

死者相驗無明顯外傷，法醫昨天進行解剖；鄧姓雇主事發後潛逃出境，檢警目前依傷害致死和遺棄屍體罪嫌偵辦，首波拘提五人中有二人涉協助挖坑埋屍，聲請羈押禁見獲准，全案仍有疑點，擴大偵辦。

協助報警的王老師說，死者去年與妻子離異，以觀光名義來台打黑工，懷孕長女剛成年，另有十四歲女兒、十歲兒子，住在泰國東北偏遠地區，長女表明無力買機票來台，拜託她處理；希望警方釐清死因，給死者家人交代。