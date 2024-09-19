泰籍男子疑被同鄉打死棄屍掩埋案 苗檢聲押2嫌獲准
苗栗地檢署檢察官楊岳都指揮苗栗警分局偵辦泰籍男子遺體遭掩埋案，17日落網的5名泰籍逾期居留男女，其中2男因涉刑法第247條之遺棄屍體罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，今天下午向法院聲請羈押禁見獲准，至於死者真正死亡原因仍待解剖確認。
檢警表示，這起泰籍男子遺體遭掩埋案，15日晚間案發後，在租屋處一同用餐喝酒的打黑工團夥，經警方拘提嫌疑人（2男3女）及詢問相關證人，其中2男也有協助挖坑埋人，涉犯遺棄屍體罪。
據了解，案發隔天上午，鄧姓僱主開車載著泰籍來台打黑工團夥（4男1女）去埋屍，現場4名男子用鏟，另1女負責拍照，該女子拍完相片傳給死者女友，稱說死者因病死亡掩埋，請家屬在泰國申請相關證件。
但死者女兒懷疑死因不單純，跨海向警方求助才曝光。今天落網的另2名泰籍男子，則是當天也有到場埋屍的逃逸共犯，且譯名「阿波」男子被指控曾與死者有恩怨，當晚涉嫌動手毆打被害人致傷重而亡，目前仍在警訊中。
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