台中梨山高麗菜園淪為大麻農場 移工製毒罪判6年6月

泰國籍送姓移工在台失聯近10年，期間在台中梨山種高麗菜等農作維生，後卻和老闆、同鄉改種起第二級毒品大麻，警方溯源、埋伏發現位於梨山的一處菜園，搜索當場起獲50株活體大麻，送辯稱要種菜、蔥，但法院比對證物不採信，依製造第二級毒品罪判他6年6月，可上訴。

檢警調查，送男和身分不詳綽號「大林」的男子今年3月12日起，在和平區梨山里一處鐵皮工寮旁土地栽種大麻，警方因先前在附近抓到持有大麻的泰國移工，對方指稱該處有同鄉在種植，經埋伏蒐證，5月6日到場搜索當場起獲50株活體大麻。

台中地院審理時，送男矢口否認犯行，辯稱是「林老闆」叫他住在工寮並支付他工資，他要負責除草、施肥、噴農藥，原本要種植蔥、高麗菜，但因為上面天氣很冷還沒開始種，要5月才開工。

法院查，送男實際住在工寮從事農作，本身也是該土地使用人，且根據監視器畫面，送男在菜園工作時，雙手推著裝滿植物的推車，該植物外觀主根明顯，葉片如披針形，先端漸尖，還刻意選在晚上和「大林」以戴頭燈照明、搬運，足以認定送、「大林」有共同栽種行為。

此外，送男還說，菜園的大麻是他去前就有人種，自己有去噴除草劑，老闆買藥叫他去噴，準備要種其他作物。

法院指出，栽種大麻罪的「栽種」，包括播種、插苗、移栽、施肥、灌溉、除草、收穫等具體行為，只要行為人參與其中一種活動，就算是栽種，依送男供稱自己的行為，已該當法律解釋上的「栽種」。

法院審酌，送男栽種大麻時間不短，數量也非少，造成毒品擴散、危害社會風險，犯後未見悔悟，還有其他共犯沒查獲，審酌送在台為失聯多年移工，長年藏匿梨山從事農作打工等情狀，依共同意圖供製造毒品之用，而栽種大麻，判他6年6月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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