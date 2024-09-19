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2毒蟲涉持西瓜刀砍手、刺大腿…犯後躲SPA旅館吸毒 重傷害起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市汐止區2名毒蟲楊男、陳男，去年9月間涉持西瓜刀凶狠追砍被害人阿玄，跌坐在地的阿玄反射性伸出左手阻擋，遭砍傷手腕，造成手指活動功能受限重傷害。2名毒蟲犯後逃到SPA旅館施用安非他命，士林地檢署日前偵結，依重傷害等罪嫌起訴。

起訴指出，楊男、陳男2021年間曾施用毒品遭觀察勒戒，無繼續施用傾向後獲釋，因楊男與阿玄交惡，2023年9月10晚上9時許，找來陳男一起持西瓜刀埋伏，下令陳男持刀追趕阿玄，當阿玄逃跑不慎跌坐在地，陳男涉持西瓜刀由上往下砍向阿玄身軀，阿玄情急下反射性舉起左手擋刀，左手手腕受傷，大腿又遭刺傷2刀。

阿玄被砍後倒地大聲喊痛，楊男涉恐嚇恫稱「你不要再喊那麼大聲，不然鄰居報警來，我就砍你」，導致阿玄心生畏懼。楊男、陳男犯後逃往台中一家SPA休閒旅館過夜，並把安非他命放在玻璃球燒烤吸食煙霧。

警方獲報後循線查獲2人，查扣安非他命品4包。楊男坦承，與阿玄有紛爭才指示陳男砍人；陳男則稱，楊男提供刀械，且說「一次就要給他怕」。

阿玄就醫治療，除右大腿穿刺傷，左手掌撕裂傷併多條肌腱、肌肉及神經受損，導致手指麻木、肌肉纖維化，手指活動功能受限，手腕抓握等功能重大不治或難治之重傷害。

檢方認定，楊男、陳男各涉犯傷害致重傷害、施用毒品罪嫌，楊男又犯恐嚇危害安全罪，依法起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳男涉受楊男指示，持持西瓜刀砍人手腕、刺大腿至重傷害，示意圖非本案。圖／本報資料照
陳男涉受楊男指示，持持西瓜刀砍人手腕、刺大腿至重傷害，示意圖非本案。圖／本報資料照

傷害罪 毒品

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