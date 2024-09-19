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男倒臥超商前板橋警上前關切 5條通毒蟲奔逃10公尺遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

身揹5條通緝的23歲張男昨晚倒臥在板橋區僑中一街路旁，板橋警獲報到場關切，不料張男見警方上前盤查竟拔腿就跑，但跑了不到10公尺就被警方壓制逮捕並起出毒菸彈。警方清查發現張男身揹毒品、詐欺及竊盜等5條通緝，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，23歲張男因涉及毒品、詐欺及竊盜案，被桃園地院、桃園地檢、台中地院、台中地檢發布共5條通緝。張男日前北上來到新北市板橋區四處躲藏，昨天晚間8時許張男疑因施用毒品後精神恍惚，倒臥在板橋區僑中一街1間超商前，路過民眾發現以為有人路倒立即報警。

板橋分局大觀派出所警員陳柏睿、陳筱琳獲報趕赴現場關切，不料張男不但不配合盤查還拔腿狂奔。警員見他形跡可疑立即追趕，追逐10公尺後將張男壓制逮捕，並起出卡西酮毒菸彈。經要求出示身分後查出原來他身揹5條通緝，張男因身體不適立即由救護車送醫治療，所幸並無大礙。警方詢後依毒品罪嫌移送新北地檢偵辦，另通緝部分依法解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

板橋警方在張男身上起出卡西酮菸彈。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在張男身上起出卡西酮菸彈。記者黃子騰／翻攝
板橋警方到場關切倒臥在地的張男。記者黃子騰／翻攝
板橋警方到場關切倒臥在地的張男。記者黃子騰／翻攝
張男表示身體不適，板橋警方通報救護車將他送醫。記者黃子騰／翻攝
張男表示身體不適，板橋警方通報救護車將他送醫。記者黃子騰／翻攝

毒品 通緝

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