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警專生涉嫖妓搶錢被毆 遭開除學籍

聯合報／ 記者翁至成王長鼎／連線報導

林男中秋節買春遭痛毆丟包還拍下自白影片。圖／民眾提供
林男中秋節買春遭痛毆丟包還拍下自白影片。圖／民眾提供
十九歲警察專科學校學生林姓男子，中秋節凌晨透過交友軟體找泰籍女子性交易，事後涉搶奪嫖妓費用四三○○元，遭圍事蔡姓男子等七人痛毆，錄下犯罪自白影片後丟包。警專認定林男罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差，依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。

林男是警專四十三期學生，十七日凌晨在「WooTalk吾聊」上得知有泰國女子賣淫，至新北市永和區某樓鳳消費，雙方談妥半小時以四三○○元交易。

林男結束後認為時間太快，想把嫖妓費搶回，被害女子大叫，廿五歲蔡姓男子率人前往，林一度逃到二五○公尺外加油站求救，又被蔡男等七人追上押上車，載到桃園龜山痛毆丟包。

林男在車上被迫錄下卅五秒自白影片，說出身分證字號、姓名，還說「我今天去開妹妹還搶妹妹、打妹妹」，「我吸愷他命，是警專的」，被上傳同期LINE群組後刪除。

林男遭丟包後自行返家，母親報警，警方陸續逮捕蔡男等七人，依妨害自由、傷害等罪送辦。至於林男是否涉嫌搶奪、吸毒，因目前只有他被脅迫下的自白，警方通知泰國女子到案釐清，另依規定採集尿液檢驗。

警專表示，林男是八月十九日剛入學新生，昨天召開訓育委員會，認定他透過交友ＡＰＰ進行性交易，事後欲取回所付價金，與相關人等產生毆打、妨害自由。該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差，將依校規予以開除學籍處分。

今年二月，警專四十一期廿一歲周姓女子跟男友入住墾丁飯店開趴，錄影上傳時因桌上疑似擺放Ｋ盤，警方介入偵辦；周男友坦承吸毒，周女否認，採尿送驗結果為陰性，警專當下仍依違反校譽開除學籍。

吸毒 妹妹

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