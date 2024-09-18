嘉義男持刀殺父未遂審理中 中秋節又拿斧頭砍傷父遭覊押

今年2月間嘉義縣劉姓男子涉嫌持刀殺害父親未遂，由嘉義地方法院審理中；昨天中秋節劉男因與父親發生口角衝突，他竟涉嫌持斧頭砍傷父親被逮，警方偵訊後依法移送嘉義地檢署，檢方複訊後向嘉義地院聲押獲准。

警方表示，45歲劉男於昨天中秋節凌晨，因細故與一起住在梅山鄉的劉父發生口角，雙方爭吵聲引起鄰居關切，過不久鄰人又聽到淒厲慘叫聲立即報警，轄區員警趕到劉宅，發現劉父頭部有明顯撕裂傷，疑遭劉男持斧頭砍傷，劉男已自行反鎖在房間內，員警持盾牌破門、噴辣椒水將劉男壓制，帶回派出所詢問後依違反保護令等罪嫌移送。

嘉義地檢署複訊後，依有反覆實施之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義地方法院表示，劉男涉殺害直系血親尊親屬未遂罪、違反保護令罪等，罪嫌重大，考量劉男與父親同住一戶，即使交保、責付、限制住居，也無法避免雙方產生摩擦滋生事端，進而有相同或家庭暴力犯行之虞，因此裁定羈押。

今年2月間劉男曾在梅山鄉住處廚房內，同樣係因與父親發生口角，他涉嫌雙手各持1把長型尖刀及菜刀，造成劉父臉部、右手及右食指撕裂傷。警方據報將劉男移送且羈押，嘉義檢方於3月間偵結，依殺害尊親屬未遂罪嫌起訴。案件目前在嘉義地院審理中。今年6月中旬劉男裁定交保，不得對家人施暴、騷擾以及不得施用毒品；因劉男無固定處所，則回到梅山鄉老家，仍與父親住在一起。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線