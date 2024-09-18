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台南偵破共諜案起訴23人 8名負債軍士官兵洩密

中央社／ 台南18日電

台南高分檢今天宣布破獲共諜在台發展組織刺蒐軍事機密，偵結起訴23人，其中8人是現役軍人，軍種涵蓋陸、海、空軍及海巡署，軍階最高是上尉，洩密軍士官兵全都負債。

台灣高等檢察署台南檢察分署今天告訴中央社記者，台南高分檢今年4月偵辦共諜案，先後執行4波搜索共29個處所，查扣9項軍事機密資料及1項公務秘密資料等，且傳訊49人到案，主嫌許姓兄弟、孫姓男子等3人陸續聲押禁見獲准。

檢方調查，許姓兄弟多次前往中國澳門及廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區（珠海橫琴專區），民國110年9月結識在澳門擔任賭場廳主，也在珠海橫琴專區設置公司行號，且蒐集台灣軍事情報的「龍哥」、「威哥」等人。

許姓兄弟遭對方吸收後，111年1月起以每吸收1名現役軍人可獲得新台幣2000元至3萬元不等報酬，利誘孫姓男子等13人，再透過網路借貸公司、當鋪等尋找有資金需求的負債軍人。

許姓兄弟操控共諜集團，共接觸21名現役軍人，其中蔡姓等8名軍人同意合作刺蒐軍事情資，交給許姓兄弟、孫男翻拍，以手機通訊軟體傳送給「龍哥」等人，再給付現役軍人每月或每次等同軍餉的賄賂。

檢方統計，許姓兄弟2年多來犯罪所得高達397萬5731元，孫男26萬6400元，其他非軍人被告分別是3萬元至5萬元，現役軍人分別是1萬元至19萬3736元，行賄總額約500萬元，涉案現役軍人軍種涵蓋陸、海、空軍及海洋委員會海巡署，軍營地點分布在台灣北、中、南、東各地，軍階有上尉、士官及士兵。

檢方訊後，許姓兄弟等15人以違反國家安全法、貪污治罪條例等罪起訴；8名現役軍人以違反陸海空軍刑法及貪污治罪條例等罪起訴。

台南高分檢破獲共諜在台發展組織刺蒐軍事機密，偵結起訴23人，其中8人是現役軍人。示意圖／ingimage
台南高分檢破獲共諜在台發展組織刺蒐軍事機密，偵結起訴23人，其中8人是現役軍人。示意圖／ingimage

共諜 軍人

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