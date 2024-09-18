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桃園男15分鐘內洗劫2超商 3小時落網判刑8年6月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

8年前曾持菜刀搶超商的孫姓男子，今年3月中旬又犯案，先在桃園市龜山區大同路超商持水果刀搶店員及男客共2萬7千餘元，再到1.6公里遠的光峰路另家分店將店員關廁所同個手法搶得6900元，案發後3小時就落網；桃園地院審結，依3次攜帶兇器強盜罪，判處應執行徒刑8年6月，可上訴。

事實指出，42歲孫維謙因債務問題，需款孔急，今年3月18日凌晨3點46分騎車至大同路某連鎖超商，以自備水果刀抵住許姓店員頸部，強逼交出收銀台內2萬1350元後，將店員押進超商廁所，強取他手上1枚金戒指，並喝令店員不許離開廁所。孫某於凌晨3點52分步出廁所，在超商休息區見張姓男客在休息，又持水果刀抵住張男頸部，強逼交出皮夾內6100元，張於掙扎過程中左手掌意外遭割傷，孫得手後騎車離去。

孫某於凌晨4點1分騎車抵達1.6公里外的龜山區光峰路上同家連鎖超商的分店，同樣以水果刀抵住趙姓店員頸部，強逼交出收銀台內6900元，又喝令店員進入廁所不許離開，得手後騎車逃逸，犯案過程歷時15分鐘，共搶得3萬4350元及1枚金戒指。經趙姓店員報警，龜山警方調閱監視錄影畫面清查車號，循線於當日上午7點在桃園區逮到孫某，追回花剩的2萬7767元。

法院審理時，孫某坦承持刀抵住3名被害人頸部取得現金，卻否認強取許姓被害人金戒指，但經法庭勾稽監視影像及被害人指述，犯行可供認定。另辯護人主張應依法減輕，審酌被告貿然持水果刀、於半小時期間內，在2間超商對2名店員、1名顧客以持刀抵住脖子方式，取得店內現金或顧客身上財物，對於社會治安的破壞程度甚鉅，未見客觀上有何情堪憫恕的情狀，不適用減刑規定。

法官審酌，被告孫某於2006年6月間曾以相同手法犯加重強盜罪，2015年間假釋期滿，這次又再犯案，實應嚴懲，考量雖坦承強盜犯行，對取得財物仍有否認，兼衡其學經歷、工作情形、家庭生活經濟，犯罪動機、手段、前案素行等情狀，分別量處主文之刑，並定應執行刑。

曾犯持刀行搶超商的孫姓男子今年3月18日又犯案，行搶龜山區2家超商及1名男客，警方於3小時後逮到他並追回2萬7767元，桃園地院審結，依3次攜帶兇器強盜罪，將孫男判處應執行徒刑8年6月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
曾犯持刀行搶超商的孫姓男子今年3月18日又犯案，行搶龜山區2家超商及1名男客，警方於3小時後逮到他並追回2萬7767元，桃園地院審結，依3次攜帶兇器強盜罪，將孫男判處應執行徒刑8年6月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

店員 廁所 超商

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