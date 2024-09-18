快訊

「爆炸呼叫器」是台灣製？製造商金阿波羅董事長澄清：只有掛牌

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

影／疑毒駕拒檢還企圖衝撞警 板警追850公尺逮2嫌扣毒品

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋警方昨晚攔查1輛白色轎車時，駕駛拒檢逃逸還企圖衝撞警方，且疑似沿路丟棄物品。警方通報攔截圍捕3分鐘內將車輛攔下，逮捕車內42歲駕駛倪男及48歲乘客童男，並查獲海洛因、安非他命毒品，詢後依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，板橋分局板橋派出所警員邱懷恩、林敬倫，昨天晚間9時許巡邏經過板橋區館前西路南雅東路口時，發現1輛白色轎車形跡可疑，上前欲攔查時白色轎車竟企圖衝撞警方還加速蛇行逃逸，沿途還疑似從窗外丟緝物品。警方立即通報攔截圍捕，追了約850公尺後，與大觀派出所共25名警員於華僑中學前將白色轎車攔停。

但車上駕駛及乘客竟拒不下車及搖下車窗，警方立即破窗將駕駛及乘客拉下車制伏，經查發現駕駛為42歲倪姓男子，坐在副駕駛座的為48歲童姓男子，還在車上發現海洛因、安非他命毒品及吸管。警方懷疑倪男涉及毒駕，詢後依毒品及公共危險罪嫌將2人送辦，並持續追溯毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

板橋警方將倪男及童男拉下車制伏。記者黃子騰／翻攝
板橋警方將倪男及童男拉下車制伏。記者黃子騰／翻攝
板橋警方追了約850公尺將車輛攔下並破窗逮人。記者黃子騰／翻攝
板橋警方追了約850公尺將車輛攔下並破窗逮人。記者黃子騰／翻攝
警方在車上起獲海洛因及安非他命毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在車上起獲海洛因及安非他命毒品。記者黃子騰／翻攝

吸管 毒品

延伸閱讀

虎林國中前「喪屍」毒駕奪命 竹市府會勘改善交通、警加強取締

毒駕男猛撞祖孫...1死5傷遭檢聲請羈押 法院裁定羈押未准禁見

男毒駕賓士車1死5傷重大車禍 檢方「這原因」向法院聲請羈押禁見

「希望法官能重判」男毒駕賓士釀1死5傷 家屬淚控：凶手想卸責

相關新聞

影／疑毒駕拒檢還企圖衝撞警 板警追850公尺逮2嫌扣毒品

新北市板橋警方昨晚攔查1輛白色轎車時，駕駛拒檢逃逸還企圖衝撞警方，且疑似沿路丟棄物品。警方通報攔截圍捕3分鐘內將車輛攔下...

虎林國中前「喪屍」毒駕奪命 竹市府會勘改善交通、警加強取締

34歲彭姓前天男子吸食「喪屍煙彈」依托咪酯後，駕白色賓士，行經新竹市虎林國中校門口前逆向撞上兩機車，釀1死5傷，毒駕事件...

警專43期驚爆「白嫖又吸毒」 搶泰國女4300元...警專重懲：開除學籍

林姓男子是警專43期在學生，17日中秋節凌晨時，在交友軟體上跟人性交易，孰料「完事」後心起歹念，搶劫嫖妓費用4300元，...

吸食喪屍煙彈 同款毒駕 7月害死1警

新北市三重警分局警員黃瑋震今年七月十三日巡邏，遭吸食喪屍煙彈男子黃國維駕車撞死，震驚各界；法務部事後加速將依托咪酯、美托...

賓士男撞死嬤 坦承抽「喪屍煙彈」

彭姓男子前天駕白色賓士，行經新竹市虎林國中校門口前逆向撞上兩機車，釀一死五傷，彭男昨坦承自己吸食「喪屍煙彈」，確定毒駕釀...

警專生嫖妓不付錢遭擄痛毆 警專深夜火速回應開除學籍

就讀警專43期的19歲林姓學生，今天凌晨至新北市永和區買春，不料完事後疑似欲搶奪賣春女的錢，當場遭蔡姓馬伕等7人痛毆，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。