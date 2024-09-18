影／疑毒駕拒檢還企圖衝撞警 板警追850公尺逮2嫌扣毒品

據了解，板橋分局板橋派出所警員邱懷恩、林敬倫，昨天晚間9時許巡邏經過板橋區館前西路南雅東路口時，發現1輛白色轎車形跡可疑，上前欲攔查時白色轎車竟企圖衝撞警方還加速蛇行逃逸，沿途還疑似從窗外丟緝物品。警方立即通報攔截圍捕，追了約850公尺後，與大觀派出所共25名警員於華僑中學前將白色轎車攔停。

但車上駕駛及乘客竟拒不下車及搖下車窗，警方立即破窗將駕駛及乘客拉下車制伏，經查發現駕駛為42歲倪姓男子，坐在副駕駛座的為48歲童姓男子，還在車上發現海洛因、安非他命毒品及吸管。警方懷疑倪男涉及毒駕，詢後依毒品及公共危險罪嫌將2人送辦，並持續追溯毒品來源。

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