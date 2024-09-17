警專43期驚爆「白嫖又吸毒」 搶泰國女4300元...警專重懲：開除學籍

林姓男子是警專43期在學生，17日中秋節凌晨時，在交友軟體上跟人性交易，孰料「完事」後心起歹念，搶劫嫖妓費用4300元，當場抓包慘遭黑衣人痛毆，更被錄下「道歉影片」，過程全被人在警專群組爆料；對此，警專回應，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。

警方調查，19歲林男是警專學生，17日凌晨至新北市永和區，以一次4300元為代價跟泰國女嫖妓，完事後認為不划算，把原本的現金搶回來，被害女子喊叫，一群「圍事」的黑衣人見狀上前控制，將人強押上車，從新北永和載至桃園痛毆。

警方17日凌晨3時30分獲報，組專案小組偵辦，確定林男在凌晨4時34分在桃園市龜山區獲釋，據調查，林男家屬曾被要求支付7萬2000元處理費，但家人並未支付，事後循線逮捕涉案蔡姓男子等7人，依妨害自由、傷害等罪移送法辦。

事發影片和群組截圖曝光，只見林男被要求說出身分證字號，並說出搶劫賣淫女子的過程，林男對鏡頭說「我搶妹妹的錢，還打妹妹」，接著還自爆「我吸愷他命，是警專的」。

對此，警專回應，警專生日前透過交友APP進行買春性交易，事後欲取回所付之價金時，與相關人等產生毆打、妨害自由等情事，本案現由新北市政府警察局永和分局循相關司法程序進行偵辦。本校獲悉後隨即配合調查，了解相關案情發生經過，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。