快訊

警專生嫖妓不付錢遭擄痛毆 警專深夜火速回應開除學籍

警專43期驚爆「白嫖又吸毒」 搶泰國女4300元...警專重懲：開除學籍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子是警專43期在學生，17日中秋節凌晨時，在交友軟體上跟人性交易，孰料「完事」後心起歹念，搶劫嫖妓費用4300元，當場抓包慘遭黑衣人痛毆，更被錄下「道歉影片」，過程全被人在警專群組爆料；對此，警專回應，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。

警方調查，19歲林男是警專學生，17日凌晨至新北市永和區，以一次4300元為代價跟泰國女嫖妓，完事後認為不划算，把原本的現金搶回來，被害女子喊叫，一群「圍事」的黑衣人見狀上前控制，將人強押上車，從新北永和載至桃園痛毆。

警方17日凌晨3時30分獲報，組專案小組偵辦，確定林男在凌晨4時34分在桃園市龜山區獲釋，據調查，林男家屬曾被要求支付7萬2000元處理費，但家人並未支付，事後循線逮捕涉案蔡姓男子等7人，依妨害自由、傷害等罪移送法辦。

事發影片和群組截圖曝光，只見林男被要求說出身分證字號，並說出搶劫賣淫女子的過程，林男對鏡頭說「我搶妹妹的錢，還打妹妹」，接著還自爆「我吸愷他命，是警專的」。

對此，警專回應，警專生日前透過交友APP進行買春性交易，事後欲取回所付之價金時，與相關人等產生毆打、妨害自由等情事，本案現由新北市政府警察局永和分局循相關司法程序進行偵辦。本校獲悉後隨即配合調查，了解相關案情發生經過，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。

警專說，本校養成教育倡導「文武兼備、術德兼修」之原則，以培養優質警察，其中特別重視學生品德、法紀教育，厲行不適任淘汰制度，以培養適格警界新血。

林男中秋節買春遭痛毆丟包還拍下自白影片。圖／民眾提供
林男中秋節買春遭痛毆丟包還拍下自白影片。圖／民眾提供

搶劫 永和

延伸閱讀

警專生嫖妓不付錢遭擄痛毆 警專深夜火速回應開除學籍

誇張！嫖妓完事後竟搶小姐錢 19歲警專生遭痛毆丟包

19歲女坐泰國火車為拍片伸出列車外…下秒頭部猛撼電線桿 影片瘋傳

藍海地產吸金5億女董逃5年落網 押4個月法官准30萬交保

相關新聞

警專43期驚爆「白嫖又吸毒」 搶泰國女4300元...警專重懲：開除學籍

林姓男子是警專43期在學生，17日中秋節凌晨時，在交友軟體上跟人性交易，孰料「完事」後心起歹念，搶劫嫖妓費用4300元，...

同款毒駕害命...男吸「喪屍煙彈」釀1死5傷 移送畫面曝

34歲彭姓男子昨下午4時許開著賓士車，行經新竹延平路二段虎林國中前時，跨越雙黃線到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿...

2男侵入中壢民宅綑綁屋主女友 洗劫撲滿還找到海洛因毒品

男子楊景元與楊姓屋主有債務糾紛，今年2月間竟邀宋文華同去行竊楊宅，約定事後各分一半，當日上午架長梯翻越圍牆由後門侵入翻箱...

影／台中移工爆情殺案！越南人妻染泰男 綠帽夫氣殺人

越南籍胡姓男子在11日時，因不滿阮姓妻子與泰國籍的同姓移工有染，氣得持水果刀找同男理論，鬧出人命，警方接獲醫院通報後，案...

陸艇偷渡惹議…管碧玲發文「沒用一張嘴治國 海巡更不是什麼都沒做」

中國籍王姓男子14日清晨駕橡皮艇偷渡來台，接近林口海岸時遭逮捕，過程中躲過軍方、海巡署監控，引發國土安全爭議。海委會主委...

竹縣中秋聯歡晚會驚傳暴力 新埔鎮長遭人爆樽縫3針

新竹縣新埔鎮公所16日晚間舉辦中秋晚會，席開150桌邀民眾同歡，未料晚間鎮長陳英樓逐桌敬酒時，遭75歲彭姓男子持酒瓶攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。