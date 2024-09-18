賓士男撞死嬤 坦承抽喪屍煙彈

彭男（中）吸食「喪屍煙彈」後毒駕，釀一死五傷，昨遭羈押。記者黃羿馨／攝影 彭姓男子前天駕白色賓士，行經新竹市虎林國中校門口前逆向撞上兩機車，釀一死五傷，彭男昨坦承自己吸食「喪屍煙彈」，確定毒駕釀禍，檢方訊後聲請羈押獲准。家屬淚控，彭男想用意識不清卸責，盼司法重判，別再讓悲劇發生。

警方調查，前天下午四時廿五分，正值學生放學時間，卅四歲彭男載著卅歲彭女沿路蛇行偏移，經過虎林國中前突然打雙黃燈，接著逆向衝到對向車道，撞上兩輛載有幼童的機車。

七十一歲鍾姓婦人載五歲孫女被撞後，人卡在紅綠燈桿當場死亡，孫女肝臟破裂、膀胱受損，開刀後仍在加護病房救治；六十九歲李姓男子騎車載八歲和四歲孫子也被撞，三人均骨折，開刀後留院觀察。

警方在彭男車上搜出三級毒品一粒眠及俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯，彭男當時供稱看到前方塞車，變換車道閃避，車子不受控制才逆向衝撞，昨天坦承吸食喪屍煙彈，被依殺人、傷害、毒品、公共危險等罪移送；檢方認定彭男涉毒駕致人於死、過失傷害，有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。彭男同車彭姓女子就醫後逃逸二小時被逮，警方查出她涉兩起詐欺案遭通緝，解送歸案。

死者兒子昨受訪一度哽咽，「媽媽等個紅燈人就沒了」，凶手做筆錄時，還說自己意識不清，但行車紀錄器都拍得很清楚。希望法官重判，凶手得到應有的懲罰。

毒駕事件引起當地居民憤怒，新竹市代理市長邱臣遠也關切，指示市府相關單位提供必要協助，受傷學童與家長部分依規進行校安通報，教育處與校方派代表前往探視慰問。