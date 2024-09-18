吸食喪屍煙彈 同款毒駕 7月害死1警

新北市三重警分局警員黃瑋震今年七月十三日巡邏，遭吸食喪屍煙彈男子黃國維駕車撞死，震驚各界；法務部事後加速將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等三類新興毒品列為三級毒品，但新法上路一個多月，又發生相同悲劇。

警方說，近期依托咪酯施用情形嚴重，美托咪酯、異丙帕酯化學結構類似，目前尚未發現國內製造；毒販從東南亞、大陸輸入依托咪酯，分裝為「喪屍煙彈」販賣，因外觀與一般電子煙彈無異，警方不易發現。

廿八歲黃瑋震是三重警分局厚德派出所警員，當時執行巡邏勤務，警車在路口停等紅燈時，遭廿五歲黃國維駕賓士車逆向衝撞，警車當場噴飛到騎樓下，坐在右前座的黃瑋震送醫不治。肇事黃男原稱精神不濟、疲勞駕駛，後坦承吸食喪屍煙彈。

法務部毒審會今年六月十三日已決議將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯列為第三級毒品，並因黃瑋震事件加速完成法制作業。行政院在上月五日正式公告列為第三級毒品管制。

依毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣三級毒品，可重判七年以上有期徒刑，毒駕致死最重可判刑十年。

高檢署指出，依托咪酯加入電子煙油中施用後，會發生肌肉不自主強力抽動、意識混亂、昏迷、肌躍症，或直接昏厥，變成如同喪屍般渾身顫抖或無法站立，直接暈倒在地不醒人事，所以被稱為喪屍煙彈，目前不明原因死亡案例中，也有驗出依托咪酯成分，代表吸食恐致死，此新興毒品造成社會危害已不容小覷。

警政署已列暑假期間青春專案掃蕩重點，規畫後續專案查緝，清查分裝場及有無幫派介入，並追查輸入來源。