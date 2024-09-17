男毒駕賓士車1死5傷重大車禍 檢方「這原因」向法院聲請羈押禁見

34歲彭姓男子昨天下午開賓士車疑似毒駕，行經新竹市虎林國中前路段，車子跨越雙黃線衝到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿公、阿嬤，釀成1死5傷。檢警今天下午相驗結束，新竹檢方向法院聲請羈押禁見；強調將徹查真相，釐清事實並依法嚴懲。

新竹地檢署指出，針對16日發生在新竹市虎林國中前的重大車禍，造成多人傷亡，地檢署對死傷者及家屬深表遺憾。檢察長張云綺接獲通報後高度重視，立即指示值週主任及檢察官與警方成立專案小組，深入調查事故原因，今天由專責檢察官帶同法醫進行相驗，並迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，新竹犯保分會同時提供被害人醫療、法律支援與心理輔導。

檢方強調，本案肇事駕駛經檢察官訊問後，認涉犯刑法第185條之3第2項、第1項第4款施用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪、及第284條前段，涉案者過失傷害罪嫌重大並有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；地檢署將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲，以維學童安全與公共利益。

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