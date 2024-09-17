同款毒駕害命...男吸「喪屍煙彈」釀1死5傷 移送畫面曝

34歲彭姓男子昨下午4時許開著賓士車，行經新竹延平路二段虎林國中前時，跨越雙黃線到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿公、阿嬤，造成1死5傷。彭男警詢時坦承吸食「喪屍煙彈」依托咪酯。然而，今年7月新北三重警才被同樣吸食喪屍煙彈的駕駛撞死，整起毒駕車禍也引發地方撻伐，痛斥：「吸毒販毒0容忍」。

彭男昨天開著白色賓士車，載著30歲彭女沿路蛇行偏移，經過虎林國中前路口時，突然打危險警示燈，接著就逆向朝行人穿越道上撞上去。警方在肇事的彭男車上搜出三級毒品一粒眠和俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，整起車禍也在新竹引起高度憤怒。

「喪屍煙彈」是新興毒品，去年開始在國內流竄，業者聲稱是「合法替代大麻」，吸引民眾嘗試，但卻造成多起毒駕及重大死傷事故。今年7月新北三重分局28歲警員黃瑋震執行巡邏勤務時，遭吸食「喪屍煙彈」的25歲黃男逆向撞死震驚各界，法務部也火速決議將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯3類新興毒品列為三級毒品，並在2個月內火速完成法制作業。

行政院也公告，依托咪酯等3類列管為三級毒品，檢警調將依毒品罪全面查緝，只要製造、運輸、販賣可重判7年以上有期徒刑，毒駕致死最重可判刑10年。

根據高檢署資料指出，依托咪酯是屬超短效靜脈麻醉藥物，會抑制呼吸中樞，加入電子菸油中施用後，會發生肌肉不自主強力抽動、意識混亂、昏迷、肌躍症，或直接昏厥，變成如同喪屍般渾身顫抖或無法站立，直接暈倒在地不醒人事，所以又被稱為「喪屍煙彈」，目前也有在死亡案例中驗出依托咪酯成分，造成社會危害已不容小覷。

彭男毒駕消息曝光，網友也在臉書「新竹爆料公社」紛紛留言：「真的很悲傷，自己遵守規則，橫禍飛來太可怕」、「毒品很氾濫，生命共同體，所以這也不是別人的事，天佑台灣」、「我父親曾經遇到過...雙手一攤我沒錢，賓士全貸，沒存款，沒房屋，重點：只有保強制險」、「7月毒駕賓士男撞死警察，不知道這個垃圾現在是否被關？」

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