2男侵入中壢民宅綑綁屋主女友 洗劫撲滿還找到海洛因毒品

男子楊景元與楊姓屋主有債務糾紛，今年2月間竟邀宋文華同去行竊楊宅，約定事後各分一半，當日上午架長梯翻越圍牆由後門侵入翻箱倒櫃，意外吵醒屋主女友，蔡以膠帶綑綁女子後繼續搜刮，得手3包海洛因毒品及撲滿內的1200元銅板，蔡於離開前鬆綁女子之際，趁機搶走她的金腳鍊。桃園地院審結，將楊、宋2人依共同犯攜帶凶器踰越牆垣侵入住宅強盜罪，分別判處徒刑8年6月及7年4月，可上訴。

犯罪事實指出，楊景元邀宋文華一起去偷楊姓屋主的財物及毒品，並約定各得取得財物、毒品之一半。今年2月20日上午8點2人攜帶凶器，先以長梯逾越桃園中壢區中正路的住處後門圍牆後，自未上鎖的後門侵入並進入屋主房間，楊隨即持撬子破壞房內保險箱，宋則將撲滿內零錢倒到床上拾取。

由於2人翻箱倒櫃發出聲響驚動睡在隔壁房、屋主的蔡姓女友，蔡女出聲詢問「是誰」，為免蔡女妨礙他們破壞保險箱取得財物，楊指示宋以預藏膠帶綑綁蔡女手、腳及貼嘴巴，楊成功破壞保險箱取得重量不詳一級毒品海洛因3包，宋則取得撲滿倒出的1200元零錢。

楊又指示宋為蔡女鬆綁並離開，宋利用蔡女甫被鬆綁無法反抗之際，搶走她配戴的1條金腳鍊，事後以8561元售出分給楊3500元。桃園警方據報，於2月28日下午近3點分別於龜山區大同路、龜山區同心二路拘提宋、楊2人到案。

法院審理時，宋文華坦承不諱，與卷內事證相符，犯行可供認定；楊景元則否認加重強盜犯行，但有被害人及共犯宋男的證詞，所辯不足採信，犯行可以認定。

法官審酌，本件犯行侵害被害人財產法益、人身自由情節嚴重，且楊景元為邀集宋文華開始本案犯行之人，並指示宋以膠帶綑綁蔡女，宋則於共犯犯行外另有強盜蔡姓被害人金腳鍊的犯行；另衡酌宋的犯後態度、被告2人均與被害人達成和解等情狀，分別量處主文之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885