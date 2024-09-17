影／台中移工爆情殺案！越南人妻染泰男 綠帽夫氣殺人

越南籍胡姓男子在11日時，因不滿阮姓妻子與泰國籍的同姓移工有染，氣得持水果刀找同男理論，鬧出人命，警方接獲醫院通報後，案發2小時即在龍井區查緝胡男到案，全案依傷害致死罪送辦，檢方聲押獲准。

第六警分局工業區所11日下午1時許接獲醫院通報，泰國籍同姓男子（31歲）疑因感情糾紛，腹部受刀傷送醫不治，警方到場立即組成專案小組追查，2小時內火速查獲涉案的越南籍胡姓男子（32歲）到案，依傷害致死罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

經查，案發時是同男在西屯區順和八街租屋處，與越南籍阮姓女子（23歲）因感情糾紛發生爭執，當時阮女胡姓丈夫持水果刀攻擊同男，造成同男左腹部受傷後逃逸，同男經送往台中榮總宣告不治，警方在同日下午3時許，在龍井區查獲胡姓夫妻到案，起獲犯案用水果刀1把。

據查，阮女的胡姓丈夫疑透過手機發現，阮女與泰國籍的同姓男子有染，才會持水果刀前往同男的租屋處理論，一時失手鬧出人命。