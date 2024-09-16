竹縣中秋聯歡晚會驚傳暴力 新埔鎮長遭人爆樽縫3針

聯合報／ 記者陳俊智胡蓬生／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮公所16日晚間舉辦中秋晚會，席開150桌邀民眾同歡，未料晚間鎮長陳英樓逐桌敬酒時，遭75歲彭姓男子持酒瓶攻擊頭部，當場掛彩，送醫縫了3針；陳稍早受訪表示人無大礙，不清楚對方動手原因，已提告傷害。

陳英樓表示，事情發生太快，發現情況不對時，酒瓶已經往腦門招呼，後來縫了3針。事發後，親友都趕到醫院關心，也有不少人打電話慰問，警方也有到了解情況，但實在不清楚自己與彭有什麼過節恩怨，不知道對方動機。

陳英樓說，人沒事已是萬幸，由於警方有人詢問狀況，當下以口頭提告。

新埔分局表示，事情發生在晚間8時40分許，事發後，員工已迅速鎖定對象並將人帶回，但由於夜間停止偵訊，目前人暫時收容在警局拘留室，尚未做筆錄，動手理由暫不得而知，有待明天上午釐清，全案目前朝殺人未遂和傷害偵辦中。

新竹縣新埔鎮長陳英樓在中秋聯歡晚會敬酒時遭爆樽，送醫縫了3針。圖／翻攝自內政部網站
新竹縣新埔鎮長陳英樓在中秋聯歡晚會敬酒時遭爆樽，送醫縫了3針。圖／翻攝自內政部網站

提告 新竹 殺人未遂

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