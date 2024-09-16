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陸艇偷渡惹議…管碧玲發文「沒用一張嘴治國 海巡更不是什麼都沒做」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

中國籍王姓男子14日清晨駕橡皮艇偷渡來台，接近林口海岸時遭逮捕，過程中躲過軍方、海巡署監控，引發國土安全爭議。海委會主委管碧玲今晚在臉書發文強調「就職一年半，我沒有用一張嘴治國，海巡更不是什麼都沒做，委員真的誤會了」，並附上一張歷年來大陸偷渡來台的案件統計，從2008年73案115人，一路下降到今年9月15日止僅5案5人，呼籲國人支持海巡，「在他們的努力下，台灣的海防在進步中」。

管碧玲說，海巡不是什麼都沒做，很多委員對海巡的能力提升，給予很多指導，十分感謝；有關使用高科技輔勤部分，有委員提出：可與民間合作，以航空器搭配合成孔徑雷達及EO/IR（光電/紅外線），針對可疑船隻執行高空高畫質監控等來強化偵蒐能力。這部分海委會與海巡署皆已對民間擁有的量能，透過多次的研究討論，並就其優劣勢，做好分析，海巡有掌握最新的科技量能。

管碧玲表示，另有委員質疑無法偵監小目標的問題已在，為什麼沒有採購設備來因應？「質疑本人一張嘴治國、質疑海巡做了什麼？」這部分實受限於預算編列問題，所以，海巡先在外島逐步建制紅外線熱影像系統，去年在她的爭取下，今年並將增加5處固定站及5具移動式紅外線熱影像系統。

管碧玲說，但限於主總給予的年度預算有限，全國需要的量非常大，她在今年5月20日，即大聲疾呼，提出「海空一體，精銳海巡」的政策方針，100多天，進度就出來，「我們審完了大綱表，希望獲得行政院的支持，能支持這個一步到位的大計畫」。

管碧玲指出，有關無人機計畫，她指示海巡署提案爭取115年度一個全面建置的中長期計畫，目前已完成討論且將進入計畫研擬作業，也將納入「海空一體、精銳海巡」政策的一環。有關雷達的問題，海巡已就第三代雷達建制數處示範點，並根據使用經驗，做好功能分析，未來的方案將會納在「海空ㄧ體、精銳海巡」的大計畫下，也希望獲得一步到位的支持。

管碧玲透露，海巡還有其他情監偵系統的建置計畫，大綱表的內容不只這些，「事涉我們的實力，不適合公開一一表明」。520新閣就任，她就提出「海空一體、精銳海巡」的政策方向，逐步做好計畫，就在9月13日主持完大綱表審查會，第二天竟發生林口偷渡案。偷渡案發生前，她已審完大綱表，「就職一年半，我沒有用一張嘴治國，海巡更不是什麼都沒做，委員真的誤會了」。

管碧玲在貼文最後還請國人審視歷年來大陸偷渡來台的案件統計，請支持海巡，在他們的努力下，台灣的海防在進步中。

海委會主委管碧玲今晚在臉書發文強調，就職一年半，我沒有用一張嘴治國，海巡更不是什麼都沒做，委員真的誤會了。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲今晚在臉書發文強調，就職一年半，我沒有用一張嘴治國，海巡更不是什麼都沒做，委員真的誤會了。圖／翻攝自管碧玲臉書
管碧玲在臉書貼出一張歷年來大陸偷渡來台的案件統計，呼籲國人支持海巡，「在他們的努力下，台灣的海防在進步中」。圖／翻攝自管碧玲臉書
管碧玲在臉書貼出一張歷年來大陸偷渡來台的案件統計，呼籲國人支持海巡，「在他們的努力下，台灣的海防在進步中」。圖／翻攝自管碧玲臉書

偷渡 海巡署 管碧玲

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