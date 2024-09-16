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嬤載孫遇死劫…賓士車校門口猛撞1死「3童重傷」 副駕女竟是通緝犯

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阿嬤載孫遇死劫…虎林國中前賓士車猛撞1死「3童重傷」 副駕女竟是通緝犯

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市34歲彭姓男子載著30歲彭女今天下午4時許開著白色賓士車，行經延平路二段虎林國中前時，疑不明原因跨越雙黃線到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿公、阿嬤，其中71歲鍾姓婦人卡在紅綠燈桿上當場死亡，同車的5歲孫女肝臟受傷需開刀；另與69歲李姓阿公同車的8歲孫骨折，4歲孫因傷勢較重，已轉至林口長庚治療。

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼出行車紀錄器畫面，只見一輛白色賓士車沿路蛇行偏移，經過虎林國中前路口時，突然打故障燈，接著就逆向朝行人穿越道上的行人撞上去，目擊網友指出，該賓士車撞上2輛機車，其中一台有載小孩，還有1人疑似卡在燈桿。

新竹市消防局表示，獲報後出動各式消防、救護車輛共7車23人前往現場搶救，現場有多數傷病患，立即啟動大量傷病患機制，現場71歲婦人無生命跡象，另有1名8歲虎林國小男童、5歲女童和4歲男童傷勢較嚴重，另69歲李男及30歲彭女傷勢較輕皆已送醫。

整起車禍也造成1死3童重傷、2成人輕傷，與死者同車的5歲孫女肝臟受傷需開刀；另輛機車李姓騎士左手骨折，同車的8歲男童骨折、4歲男童因傷勢較重，已轉至林口長庚治療。

彭男到案後供稱，因為看到前方有塞車，才會變換車道，由於彭男說詞與現實狀況不符，且精神恍惚，雖酒測值為0，但現場找到一把道具槍，車上也找到三級毒品一粒眠和疑似毒電子菸，不排除毒駕可能，將採集尿液和抽血化驗，全案朝殺人、毒品、傷害、公共危險罪嫌偵辦中。

至於在副駕駛座的彭女，也因撞擊力道猛烈送醫治療，但她到醫院後就行蹤不明，晚間7點遭警方逮捕到案，警方查出彭女為詐欺通緝犯，逃離原因仍待查。警方在肇事車搜出毒品，警方一併採集尿液查明是否有毒品反應。

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新竹市虎林國中發生一起死亡車禍，造成1死5傷，其中3名幼童傷勢嚴重。圖／新竹市消防局提供
新竹市虎林國中發生一起死亡車禍，造成1死5傷，其中3名幼童傷勢嚴重。圖／新竹市消防局提供
彭男到案後供稱，因為看到前方有塞車，才會變換車道，由於彭男說詞與現實狀況不符，且精神恍惚，雖酒測值為0，但現場找到一把道具槍，車上也找到三級毒品一粒眠和疑似毒電子菸，不排除毒駕可能。圖／民眾提供
彭男到案後供稱，因為看到前方有塞車，才會變換車道，由於彭男說詞與現實狀況不符，且精神恍惚，雖酒測值為0，但現場找到一把道具槍，車上也找到三級毒品一粒眠和疑似毒電子菸，不排除毒駕可能。圖／民眾提供
警方在賓士車上搜出一把玩具槍和一粒眠、毒電子菸等毒品。圖／民眾提供
警方在賓士車上搜出一把玩具槍和一粒眠、毒電子菸等毒品。圖／民眾提供

最新撞擊畫面也曝光，只見賓士車突然打故障燈就逆向朝對向車道撞去。圖／取自新竹大小事
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新竹 毒品 車禍 逆向

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