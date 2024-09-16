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新北男疑吃安眠藥上路連撞4車 爆胎狂踩油門「冒出大量白煙」遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市46歲王姓男子今天下午駕駛BMW轎車，行經中和區連城路時因擦撞多輛車導致前輪爆胎，王男不但未停車還持續行駛，最後撞上廂型車才停下，王男還踩油門導致輪胎冒出大量白煙。中和警到場將他拉下車制伏，發現懸掛他車車牌。王男供稱因吃安眠藥恍神，警方詢後依公共危險罪嫌送辦。

中和警方今天下午1時許接獲報案，有名男子開車行經中和區連城路時沿途擦撞多輛車仍持續行駛，最後在中和高中前撞上廂型車。中和分局員山所警員獲報趕抵，發現1輛BMW轎車因撞上廂型車動彈不得，但駕駛還持續踩足油門，導致BMW後輪冒出大量白煙。警員立即持警棍敲擊車窗，再拉開車門將王男拉下車制伏。

王男向警方供稱，因吃安眠藥恍神才會肇事，警方調查發現王男先擦撞公車後導致前輪爆胎，但王男仍持續行駛至少1.5公里，沿途再擦撞2輛車，最後行經連城路中和高中前撞上廂型車後停下。

警方發現王男駕駛的BMW轎車懸掛他車車牌，他酒測值為0，但身體不適由警方護送就醫，警方待王男出院後再行製作筆錄，依公共危險罪法辦；懸掛他車車牌部分依道路交通管理處罰條例舉發處罰並吊銷牌照。警方並採集王男尿液送驗，釐清是否有毒品反應。

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王男右前輪爆胎仍持續行駛。記者黃子騰／翻攝
王男右前輪爆胎仍持續行駛。記者黃子騰／翻攝
王男撞上前方廂型車後，還持續踩足油門，導致後輪冒出大量白煙。記者黃子騰／翻攝
王男撞上前方廂型車後，還持續踩足油門，導致後輪冒出大量白煙。記者黃子騰／翻攝
警方衝上前將王男拉下車制伏。記者黃子騰／翻攝
警方衝上前將王男拉下車制伏。記者黃子騰／翻攝

BMW 中和 車禍

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