快訊

中秋節接福！3生肖鴻運大開 5生肖可望一吐悶氣

中秋開搶！台灣寶可夢中心推新品 3配件變身「人體卡比獸」

頂大助理教授周工時60小時被低估？學者：像當兵磨練

影／台中毒犯好隨性…市價260萬毒品丟垃圾袋藏鞋櫃

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在今年初查獲一名社會新鮮人擔任運毒小蜜蜂，溯源追查發現毒品上手的梧棲區許姓男子所提供，刑大在今年3月間收網，前往許租賃的大樓查緝，發現許將數百包的毒品咖啡包等贓證物，裝在垃圾袋內，藏放在屋內鞋櫃，市價超過260萬元，許辯稱是「友人寄放」，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方命以10萬元交保。

台中市刑大偵三隊在今年初溯源毒品案，查出梧棲區許姓男子（27歲）涉嫌提供毒品給下手，許還找剛出社會的新鮮人擔任小蜜蜂，經連月蒐證，確認許男身分、住處後，今年3月間收網，辦案人員在許租屋處鞋櫃發現一大包垃圾袋，沒想到藏有718包毒品咖啡包（4.4公斤），另外還在鞋櫃內發現21包K他命（重約350公克），市價約260萬元。

許男辯稱，該批毒品都是由友人所寄放，不過警方存疑，全案警詢後，依毒品罪送辦，檢方訊後命以10萬元交保，另外繼續擴大追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市許姓男子將市價260萬元的毒品藏在垃圾袋與鞋櫃內，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子將市價260萬元的毒品藏在垃圾袋與鞋櫃內，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝

梧棲 毒品 鞋櫃

延伸閱讀

載運鐵材過長舉發違規 員警見司機曾犯吸毒案…車內查獲含毒品菸油再送辦

影／新北同一條道路7天內2人蛇行「擦撞23輛車」 警方懷疑都毒駕

裸奔畫面曝光 毒品男全裸闖檳榔攤涉持刀恐嚇女員工

台中裸男墜樓亡 屋內藏的「孵蛋機」警方分析是這暗語

相關新聞

影／台中毒犯好隨性…市價260萬毒品丟垃圾袋藏鞋櫃

台中市刑大在今年初查獲一名社會新鮮人擔任運毒小蜜蜂，溯源追查發現毒品上手的梧棲區許姓男子所提供，刑大在今年3月間收網，前...

載運鐵材過長舉發違規 員警見司機曾犯吸毒案…車內查獲含毒品菸油再送辦

游姓男子開貨車載運鐵材過長，違反交通規則。員警攔檢要舉發時，發現他神情恍惚，查詢得知曾犯吸毒案，在他的車內的菸油經檢測，...

影／新北同一條道路7天內2人蛇行「擦撞23輛車」 警方懷疑都毒駕

新北市五股區成泰路和泰山區明志路，不同路名的同一條道路，8日五股有1輛轎車沿途擦撞10輛汽機車才被警方攔下，昨天14日泰...

裸奔畫面曝光 毒品男全裸闖檳榔攤涉持刀恐嚇女員工

台北市士林區一家檳榔攤，日前凌晨闖進一名全裸的郭姓男子，涉拿起店內水果刀拖拉黃姓女員工，女員工尖叫，蕭姓老闆睡夢中驚醒上...

台中霧峰砸店案偵破 歹徒借車犯案 原因僅是不滿服務態度？

台中市霧峰區7日晚上11時發生一起砸店事件，兩名男子駕車到一家咖啡店前，下車後即持球棒衝入店內，並對著夫大門和店內物品一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。