影／台中毒犯好隨性…市價260萬毒品丟垃圾袋藏鞋櫃

台中市刑大在今年初查獲一名社會新鮮人擔任運毒小蜜蜂，溯源追查發現毒品上手的梧棲區許姓男子所提供，刑大在今年3月間收網，前往許租賃的大樓查緝，發現許將數百包的毒品咖啡包等贓證物，裝在垃圾袋內，藏放在屋內鞋櫃，市價超過260萬元，許辯稱是「友人寄放」，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方命以10萬元交保。

台中市刑大偵三隊在今年初溯源毒品案，查出梧棲區許姓男子（27歲）涉嫌提供毒品給下手，許還找剛出社會的新鮮人擔任小蜜蜂，經連月蒐證，確認許男身分、住處後，今年3月間收網，辦案人員在許租屋處鞋櫃發現一大包垃圾袋，沒想到藏有718包毒品咖啡包（4.4公斤），另外還在鞋櫃內發現21包K他命（重約350公克），市價約260萬元。

許男辯稱，該批毒品都是由友人所寄放，不過警方存疑，全案警詢後，依毒品罪送辦，檢方訊後命以10萬元交保，另外繼續擴大追查毒品來源。